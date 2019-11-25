賴清德臉書提香港２５３７具屍體 為避免誤解又刪文

2019-11-25 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



民進黨副總統參選人賴清德的臉書稍早談香港現況，但文中引用香港保安局資料，指至11月19日為止，香港共有5804人被警察逮捕、一共發現了2537具死亡屍體及256宗自殺案件，不過據了解，該數字為臉書「小編」引用，於今天下午發出，但為避免誤解，今晚賴清德幕僚已將相關文字移除。

賴清德的臉書下午貼文指言出，「跟大家報告一下，民進黨的護國保台輔選列車 要開跑囉。民主和自由就像空氣和水，有的時候不覺得，失去的時候才知道珍貴。我們看到香港的現況，警察任意進入大學校園捕捉學生，還有人被失蹤，連救人的醫護人員都被雙手反綁、逮捕。」

文中也提到「至11月19日為止，香港共有5804人被警察逮捕、一共發現了2537具死亡屍體及256宗自殺案件，這些不尋常的數字，大家敢相信一國兩制嗎？敢相信中國的保證嗎？」

據了解，賴清德臉書引用的是香港保安局長李家超13日以書面回覆議員許智峯的提問，內容指出，香港警方今年6至9月的初步統計，共有256件自殺案，發現屍體、送院前或送院時死亡則有2537件，分別較去年同期增加34起和311起。

不過據悉，為避免外界因臉書內容提到香港死亡人數造成聯想或誤解，隨後幕僚已經移除相關數字。