陳水扁貼文開砲 左批宋楚瑜右抨韓國瑜

前總統陳水扁努力幫助一邊一國行動黨拉政黨票的同時，不時批判其他政黨及總統參選人，今天他在「陳水扁官網」lINE帳號中左批親民黨總統參選人宋楚瑜興票案，右抨國民黨總統參選人韓國瑜的「庶民」與「非庶民」。

陳水扁的貼文如下：

監察院「興票案調查報告」指出，宋楚瑜選省長，花5億報1億，剩6.2億，其中3.8億用包括小姨子、秘書、台銀司機工友等人頭匯到美國給小孩買房子。另外2.4億提存法院，10年過去了，國民黨要領，宋楚瑜不給，辯稱也是選省長的剩餘款。宋楚瑜同樣「做了法律所不許可的事」，選舉錢申報不實，卻通通沒事。

韓國瑜則在高雄市長選舉標榜他是「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的庶民形象，騙到高雄市長還不滿足。不到半年就起心動念，想再以「庶民總統」繼續騙選票。或許夜路走多了，被媒體一爆再爆，一個以「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」過活的庶民韓國瑜，卻是「炒房高手」，買過南港7000多萬元豪宅，也住過小姨子25歲購買仁愛路三段樓中樓豪宅15年。逼得韓國瑜不得不坦承他也非庶民。

20年來，兩位總統候選人韓國瑜與宋楚瑜都在「裝窮騙選票」。宋楚瑜為此輸掉總統大選，韓國瑜能夠騙到總統寶座嗎？」