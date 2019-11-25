共諜疑雲 柯志恩譏：是諜影還是鬼影？

2019-11-25 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



陸籍男子王立強，對澳洲媒體稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，引發熱議。國民黨立委柯志恩今在臉書表示，台灣選民不是傻瓜，過度操作之下，一再餵食「芒果乾」，最後只會讓選民感到反胃。共諜叛逃案到底是不是「阿共的陰謀」，究竟是諜影幢幢，還是有人心中有鬼、藉機操作，相信很快就會水落石出。

柯志恩指出，自稱「共諜」的王立強，謂奉命試圖干預台灣2018年及2020年總統選舉。消息一出，綠營無不見獵心喜，加上特定名嘴搧風點火，各種抹紅言論盡出，好像已經逮到國民黨候選人被「阿共收買」的「鐵證」了！

然而，柯志恩說，王立強的自白第一時間即被不少情報專家打臉，謂其身分可疑，說詞漏洞百出，且很多情節都是網路上google的「公開秘密」。光看這位「共諜」的談吐，對外國媒體只會講中文，年紀不到30歲，卻能負責香港又兼顧台灣的情報工作，實在令人匪夷所思。

柯志恩說，要證實是中共特工還是冒牌假貨，一點也不困難。尤其如有外國勢力企圖滲透台灣、影響大選，此攸關國家安全與民主發展，國安單位怎能不嚴正以對、立即嚴查？然而，國安局為了配合執政黨，似乎有意「急件緩辦」，且語意不清，至昨日才表示「已協請國際合作友方及統合國安單位持續掌握」，從頭至尾打迷糊仗，反正拖延愈久，愈有利於綠營選舉操作，再由媒體大肆渲染，白布染黑，要清洗乾淨也難了。

柯志恩表示，距離大選投票不到50天，所有公權力都掌握在蔡政府手上，民眾更希望真相可以早日水落石出，拜託蔡政府，若有證據請限時破案，給執政黨一個清楚的交代。雖然「王立強案」對民進黨而言宛若天上掉下來的禮物，然而，台灣選民不是傻瓜，過度操作之下，一再餵食「芒果乾」，最後只會讓選民感到反胃。