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【重磅快評】思想檢查司法官？促轉會才應先被檢查！

2019-11-25 17:12聯合報 主筆室

沉寂多時的促轉會又開始活躍？日前促轉會召開「威權統治時期司法體系檔案應用研商會議」，要求調取威權時期司法官黨籍、自傳等資料，引發外界是否將對司法官進行「思想檢查」的疑慮，促轉會雖說沒有任何「思想檢查」的計畫，但張天欽事件國人記憶猶新，促轉會此時之言的可信度有多少，令人存疑。

促轉會聲稱，民國81年司法院及法務部就通令司法官退出政黨活動，到了民國101年法官法施行後，聲明退出政黨之法官有24%，聲明退出政黨之檢察官為18%，為了對威權統治時期法官與檢察官參與政黨之情形作整體性之研究，因此向各機關調用相關檔案。

促轉會為平息外界疑慮，表示所有調閱資料均依促轉條例所賦予之權限，向各機關調取檔案涉及個人資料之部分，因還原歷史真相之調查，為增進公共利益所必要，僅作體制性、脈絡性之研究，報告不針對任何個人，若需使用，將盡可能去識別化，不會有僅憑檔案即將黨籍與個案結果作直接連結之呈現。

促轉會夸夸其言，但社會大眾豈會對張天欽事件輕易忘卻？張天欽去年九合一選舉前在促轉會的會議中公然討論要針對當時國民黨新北市長參選人侯友宜「操作」轉型正義議題，離譜行徑早已徹底摧毀促轉會的招牌，時任促轉會主委黃煌雄還為此下台負責。

如今行政院長都已換人，還是派不出適當的繼任主任，楊翠代理主委的促轉會一年來到底做了什麼事，外界一無所知，促轉會有無藉此調整體質？促轉會還有沒有「張天欽」們？促轉會都沒有給社會答案，就在大選前50天突然丟出訊息，說要調取威權時期司法官黨籍、自傳等資料做體制性、脈絡性的研究，促轉會難道會天真地以為能輕易獲得社會大眾的信任與支持？

一年多前，張天欽在會議中公然表示要「操作」侯友宜，若非吹哨者挺身而出，也許侯友宜就真的被操作掉了；如今促轉會捲土重來，用體制性、脈絡性研究來作包裝，想要擴大發揮促轉條例給予的權限調用各機關檔案資料，時機就選在大選前夕，這個舉動太容易引人側目了，動機就值得推敲了。

促轉會此事曝光後，能不能成事，尚難逆料，但對司法官來說，雖然不滿有之、批評有之，但難謂不會有寒蟬效應，在此之前有一個綠營監委聲稱專門對付「辦綠不辦藍」的司法官，已經讓司法官們疲於應付，如果再來個要調閱早年個人檔案資料伺候司法官的促轉會，司法官的處境勢必更加窘迫。　

還原歷史真相，落實轉型正義當然要持續推動，但如果促轉會打著轉型正義之名，調用司法官檔案資料遂行政治目的，和威權時代「人二」單位有何不同？社會大眾毋寧相信促轉會已經沒有「張天欽」了，但到底有沒有？不是促轉會說了算，若說要檢查，促轉會才應該被先被檢查一番再說。

促轉會要求調取威權時期司法官黨籍、自傳等資料，引發外界是否將對司法官進行「思想檢...
促轉會要求調取威權時期司法官黨籍、自傳等資料，引發外界是否將對司法官進行「思想檢查」的疑慮，促轉會否認，並說一切按規定。圖／聯合報系資料照片
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促轉會張天欽侯友宜

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