礦業法最後一戰？時代力量提本周四協商

2019-11-25 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



立法院將於本周四召開黨團協商，除了討論總預算案，以及是否在12月17日休會，時代力量黨團也提案討論礦業法修法。

礦業法修法因紀錄片「看見台灣」導演齊柏林發生意外死亡後受到社會關注，經立法院經濟委員會11次審查、4次政黨協商，今年5月終於「送交院長協商」，但仍舊卡關，接下來恐因屆期不連續，修法進度必須重新來過。

立法院本周四將舉行朝野協商，時代力量黨團日前計畫將礦業法逕付二讀遭否決後，本周再度提案協商礦業法。