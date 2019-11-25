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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

【重磅快評】虛晃一招的反滲透法 目標在小綠不在大藍

2019-11-25 14:49聯合報 主筆室

趁著澳洲媒體報導王立強疑似共諜案，民進黨趁勢推出反滲透法。表面上看來，這似乎是針對對手國民黨和其他泛藍政黨而來，仔細推敲，從現在總統和立委的戰局看，事實很可能並非如此。

從年初中共總書記習近平的對台談話，和香港反送中運動以來，民進黨在總統大選裡藉機炒作，在兩岸議題上，國民黨長久以來缺乏論述，沒有中心思想，也就顯得左支右絀，難以招架。在此情況下，民進黨再用反滲透法操控反中議題，還能有多少投資報酬率，很令人懷疑的。

如果把戰場拉回立委選戰，情勢一目了然。民進黨爭取的不僅僅是總統勝選，而是延續完全執政。如果贏了總統選舉，立委卻無法過半，最好的情況，民進黨必須釋出資源給小黨交換支持，操作稍一不慎，台中監獄受刑人陳水扁當年擔任總統時，朝小野大的噩夢就將再現。

這次立委選戰，與民進黨立場相近或者選票重疊，而又有提出候選人的政黨，包括台灣民眾黨、時代力量、綠黨、台聯、基進黨和一邊一國行動黨等。這些政黨雖然在區域立委選戰未必能獲得席次，政黨不分區立委也不一定能超過門檻，搶食民進黨選票已是必然。民進黨要過半，只能希望盡量聚攏綠營選票，才有機會。

自民進黨決定不推中共代理人法草案以來，覺青和深綠對民進黨的不滿情緒在網路蔓延，認為民進黨打假球，主張把區域立委選票和政黨票投給小黨。如若民進黨立委的選票因此遭瓜分，那麼離完全執政的夢想，當然就更遠了。

此時推出反滲透法看似是對准國民黨，讓國民黨在此氣氛下無論贊成反對，都左右為難，但更深層的用意，卻是為了聚攏深綠選票，讓民進黨在立委選舉的選票極大化，從而達到獨力過半的目的。

民進黨能否達到目的，仍有疑議。民進黨推案的決定，顯然是在王立強被揭發疑似是詐騙犯前所做，如今這個不知真假的共諜案，充滿疑點，推案的正當性，大打折扣。

從反滲透法草案來看，遊說法、政治獻金法等早有相關的禁止事項，現有法律涵蓋範圍更廣，使得此時推案的政治味更濃厚，能否滿足深綠不無疑義。推案造成的藍綠對決情勢，亦不利民進黨艱困選區。到底加分還是減分，就難以預料了。

民進黨黨團三長幹事長管碧玲（左起）、總召柯建銘與書記長李俊俋舉行記者會，柯建銘親...
民進黨黨團三長幹事長管碧玲（左起）、總召柯建銘與書記長李俊俋舉行記者會，柯建銘親自推出「反滲透法」草案，柯表示，希望「朝野同行　國安共贏」，呼籲朝野黨團共同支持。記者鄭超文／攝影
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民進黨反滲透法國民黨

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