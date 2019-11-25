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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

綠提反滲透法 藍疑操作選舉恐中牌

2019-11-25 13:46聯合晚報 記者蔡佩芳／台北報導

民進黨提出反滲透法國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，防止敵對勢力滲透，國民黨雙手贊成，但需要時間研究法案內容，也要釐清民進黨立法誠意。親民黨秘書長李鴻鈞認為，爭議因澳洲共諜案而起，應先釐清共諜案，再來檢討現行法律與修法。

曾銘宗說，國安五法完成後，民進黨政府聲稱完成國安最後一塊拼圖，選前又拋出中共代理人法、反滲透法，明顯是為了繼續操作恐中牌競選主軸。民進黨如果真的重視反滲透法，應該反對立法院提前休會，堅持審案，但民進黨立院黨團總召柯建銘卻主張倉促立法，懷疑是真心推動修法，還是反滲透法又是配合選舉策略的花招，挖洞讓在野黨跳。

李鴻鈞表示，反滲透法有兩大問題，重要修法應由行政院經過跨部會討論後提出，而不是由立委拋出。蔡英文政府在敏感法案，都刻意迴避責任，包括一例一休、公投法休法都是立委提出，結果問題不斷，條文一修再修。境外敵對國家要如何定義？中國大陸不行、美國影響我國就沒有罪嗎？親民黨主張該修法，不可以有針對性，要全面調整。李鴻鈞說，民進黨提出修反滲透法是因為澳洲共諜案，就應該先釐清此案，政府應先對外說清楚，若現行法律不足，再來談修法方向。

【記者蔡佩芳、賴于榛／台北報導】國民黨上午舉行記者會，發言人王鴻薇說，澳洲媒體11月24日晚間完整報導訪問了外交部次長徐斯儉，外交部稱徐斯儉10月28日接受訪問，外交部與蔡英文政府在這起案件扮演什麼角色？徐斯儉事前已知王立強案嗎？國家通訊傳播委員會隨之起舞，要求國內電視台說明，是否也在配合演出。

國民黨不分區立委參選人陳以信表示，民進黨意圖抹紅國民黨，賺取政治利益，徐斯儉應出面向國人說明，外交部應到立法院專案報告。

外交部指出徐斯儉10月28日受訪，說明我國在太平洋邦交情勢與中國大陸銳實力議題，未觸及王立強案。是澳洲媒體事後剪製時，配合時事議題，連貫剪輯後，在11月24日播出。

民進黨反滲透法國民黨

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