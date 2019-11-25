民進黨提案反滲透法 時力：歡迎大轉彎

2019-11-25 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020總統大選倒數不到50天，民進黨立院黨團提案《反滲透法草案》修法，力拚本會期三讀。民進黨立委鄭寶清說，只要是有助國家安全、護國保台的法案都支持，民進黨立委林靜儀則說，《反滲透法》修法會避免台商疑慮，修法也會保障言論自由。時代力量立委徐永明也歡迎民進黨的大轉彎，但徐也提到，若民進黨真有心修中共代理人法，12月中之後停止開會應該就免了。

對於選戰倒數急修法，鄭寶清說，修《反滲透法》與民進黨選情會不會加分沒有關係，只要是護國保台的法案都該支持。不過鄭也問，看國民黨提出的不分區名單都紅色怎麼辦？

民進黨立委林靜儀則說，中共代理人相關修法，黨內先前有兩種版本，一是境外代理人法，另一則是修《兩岸人民關係條例》，但黨團最後討論，傾向朝反滲透這個詞的方向修法，正面、明確表列哪些行為是不行的，林靜儀說，其實黨內從五月份開始，就已經開始討論，目前黨內的意見較於一致，都認為要有積極作為，這次提案修法，也會向民眾擔憂的部分講清楚，只要是清清白白的生意人，不用去擔心修法。