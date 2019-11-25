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涉共諜案 中國創新投資主席來台離境時被法務部調查

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大選倒數拚修法 柯建銘：國民黨還要紅帽往身上放？

2019-11-25 12:27聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘(中)今天親自舉行記者會說明《反滲透法》草案內容，柯也向...
民進黨立院黨團總召柯建銘(中)今天親自舉行記者會說明《反滲透法》草案內容，柯也向國民黨喊話，國民黨經過韓國瑜、不分區糾葛、吳斯懷，邱毅後，難道還要將紅帽往身上放？呼籲國家安全發展安定應是朝野責任，「朝野同行、國安共贏」。記者林麗玉／攝影
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2020大選倒數，民進黨立院黨團今天提案《反滲透法》草案修法，力拚本周院會逕付二讀。民進黨團總召柯建銘今天親自舉行記者會說明《反滲透法》草案內容，柯建銘說，《反滲透法》草案不採登記制，正面表列管制行為、非規範對象，並增列「自首條款」。柯也向國民黨喊話，國民黨經過韓國瑜、不分區糾葛、吳斯懷，邱毅後，難道還要將紅帽往身上放？呼籲國家安全發展安定應是朝野責任，「朝野同行、國安共贏」。

對於藍委質疑「自首條款」是搭共諜疑雲順風車？柯建銘說，兩者毫無關聯，法案上上周已定案，增加自首條款是基於大家都能接受，柯表示，黨團不會一天想出一部法案出來，都是過去討論範圍內。

李俊俋也表示，《反滲透法》草案與澳洲間諜案一點關聯都沒有，目前總行院黨對於澳洲間諜案的態度，一致口徑都是需要查證，該怎麼處理就怎麼處理。

幹事長管碧玲也表示，這次黨團提案《反滲透法》草案是經過「忍辱負重」、「匍匐前進」、66天的心路歷程後，才提出版本，主要是要針對紅色滲透的政治獻金、總統與公職人選的選舉助選、遊說行為、危害社會秩序集會遊行行為、傳播不實訊息、中間人行為等，予以規範，並處於刑責。

反滲透法柯建銘管碧玲李俊俋

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