民進黨團拚代理人修法 反滲透法草案增自首條款

2019-11-25 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



民進黨立院黨團今天提案《反滲透法》草案修法，力拚本周院會逕付二讀，本會期拚三讀。民進黨團總召柯建銘表示，《反滲透法》草案不採登記制，正面表列管制行為、非規範對象，並增列「自首條款」。

民進黨團提案的《反滲透法》草案一共有12條條文，修法重點為任何人不得受滲透來源指示或轉指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金因而影響選舉、或捐贈供從事公投，也不得有遊說行為，若影響選舉，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

草案也明定，以強暴、脅迫或其他非法方法滋擾社會秩序，或妨害合法舉行之集會遊行，可處一年以上七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五百萬元以下罰金。犯總統副總統選舉罷免法第五章、公職人員選舉罷免法第五章或公投法第五章之罪者，加重其刑至二分之一。至於法人、團體或其他機構違反者，處罰其行為負責人；對該法人、團體、機構科以罰金。

另外草案也新增「自首條款」，只要是自首或於偵查或審自白者，得減輕或免除其刑；因而防止國家安全或利益受到重害情事者，免除其刑。