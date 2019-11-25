邱毅首次闡述：新黨的兩岸一家親和柯文哲那裡不同？

2019-11-25 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



前立委邱毅名列新黨不分區立委名單首位，柯文哲指像共產黨提名的，邱毅認為柯言論不實，今上午赴台北地檢署控告涉誹謗及違反選罷法，邱毅並首次闡述新黨和柯文哲的「兩岸一家親」的不同之處。

邱毅指出，上午他在新黨王炳忠發言人、陳麗玲律師的陪同下，到台北地檢署狀告柯文哲涉嫌誹謗罪及違反《選罷法》。柯文哲日前信口開河，誣指「邱毅像是共產黨提名，大陸國台辦對新黨有控制力」。上述言論無憑無據，是對他的惡意攻擊，也是對新黨的無端指控，是完全失格且違法的不當言論，所以必須正式提告，以端正視聽。

邱毅說，柯文哲的崛起始自「2006年扁女婿趙建銘的台開內缐交易案」，此弊案是他一手揭發。當時，媒體想找位與趙建銘相熟的台大醫師來評論，結果找到被認為很敢講又無厘頭很有趣的柯文哲，從此台灣政壇才開始有柯文哲這號人物。

所以柯文哲的政治發跡是他創造的機會，今天他成為政治大咖，卻不知飲水思源，毫無感恩之心，反倒惡意攻擊，意圖使他不當選，柯文哲內心深處的暗黑已表露無遺。柯文哲説他常常被抹紅、抹黑，深以為苦。既如此，他何以毫無同理心，也來抹紅、抹黑別人，這不正顯示其內心偏狹的弱點，無怪乎郭台銘不肯與之合作。