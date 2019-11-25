前軍情要員出面駁王立強共諜說 前政戰菁英今天挑戰他

2019-11-25 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



疑似共諜的王立強在澳洲接受媒體訪問掀波，前軍情局副局長翁衍慶接受訪問指王是冒牌間諜，但過去同樣有軍中情治背景的前國大代表黃澎孝今天挑戰他，呼籲提高對紅色滲透的警戒。

黄澎孝早年曾任軍中政戰反統戰要職，他今天以「中共不愧是冤假錯案製造大國」為題在臉書貼文說：中共間諜王立強在澳洲投誠後，北京當局非常有效率地，端出了法院判決紀錄，指證歷歷的把王立誠描繪成一個外逃的「詐騙犯」，重重打臉「撿到槍」的外籍傳媒和台灣的反共人士。

他貼文表示：倒是有一位台灣的「間諜專家」，跳出來幫中共指認「王立強」是個冒牌貨，不是真正的中共間諜。

黄澎孝認為，這位老先生果然退休多年啦！渾然不知，在當今網路e世代，「間諜」已經不是那種戴著墨鏡，穿著風衣，叼根香菸的「老作派」了！

黄澎孝說，現代已經不作興像軍情局那種傳統的所謂「專業間諜」。現在世界各大國，流行的是「網絡間諜」、「科技間諜」、「商業間諜」等分工更細，更不像是個「間諜」！甚至於，連「間諜」當事人自己，可能都不知道自己所從事的，居然是「間諜工作」！

更何況，人家澳洲的情報機構，直接和英美等西方國家的情報機構，密切協作。專業程度恐不下於咱們的軍情局吧？他們難道還判斷不出「王立強」是真是假？

黄澎孝稱：我還真不忍問問那位過氣的情報專家，知不知道香港有多少企業公司，是「掛羊頭賣狗肉」，根本就是中共軍方或各部門的情報分支機構？

他指出，這位27歲的王立強，之所以能夠取信於澳洲的情報機構，就是因為他供出了他曾是香港上市公司「中國創新投資」China Innovation Investment Limited的員工。

這家2002年2月7日於開曼群島設立的投資公司，在香港上市時，登記的公司經營項目之一就是「軍事和民用部門整合」的投資。

他認為，王立強向澳洲供訴：CIIL事實上是中國人民解放軍開展政治、經濟間諜活動的前線。董事長向心和他的妻子龔青曾在兩家政府機構任職，其中之一是人民解放軍的情報組織「中國國防科技信息中心」。這豈是一般庶民所能知其底細的呢？

而且，由這樣一家設在香港的「投資公司」，來台灣「投資」特定政治人物，不也是一個挺合情合理的「任務安排」嗎？

黄澎孝説，我們應該更進一步思考：中共會在香港設立這種登記在開曼的投資公司，難道就不可能設在台北嗎？