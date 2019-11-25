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親民黨也拋育兒政策 國民義務教育向下延伸3年

2019-11-25 12:17聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨、民進黨紛紛拋出育兒政策爭取支持，親民黨也提出，國民義務教育向下延伸三年。

親民黨發言人于美人上午在親民黨受訪時表示，不希望換一個政黨就換一種養小孩的方法，因為補助的條件也可能會改，補助如何落實在小孩身上，是關切的重點。給錢最容易，但是今年給了6萬、明年給多少？6萬又是真的會花在孩子身上嗎？有很多的案例都顯示需要更好的配套。親民黨認為，終極解決方法教育是向下紮根三年。法國這樣做，台灣也應該這樣做。

于美人說，孩子的學習越早開始，學習能力越好，小班是黃金時期，但是很多家庭抽不到公立幼稚園，得等到大班才入學，甚至有些偏鄉地區的小孩要等小學才能夠接受教育，非常可惜。親民黨主張直接讓國民義務教育向下修三年，這也符合鴻海董事長0到6歲國家養的想法。

于美人提到，第三勢力提出的進步想法，一開始都被執政黨打臉，但他們也發現這是未來要面對重要的事情，台灣的人力就是競爭力，少子化讓台灣競爭力逐年下降，未來1.7個年輕人要養一個老人，在這樣的情況下，如何讓年輕人願意生孩子，育兒政策一定要提供支持。親民黨政見是國民義務教育向下延伸三年，方法最好，但是卻是所有政見中最難做到的。

親民黨發言人于美人上午受訪談論親民黨育兒政策。圖片／親民黨提供。
親民黨發言人于美人上午受訪談論親民黨育兒政策。圖片／親民黨提供。
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親民黨競爭力民進黨

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