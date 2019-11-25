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香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

挑戰全台最狂選舉文宣 李正皓推郭宋背書「聯絡簿」

2019-11-25 12:13聯合報 記者周志豪／台北即時報導

因批評國民黨總統參選人韓國瑜遭開除黨籍的前國民黨青年團執行長李正皓，上周轉投橘營，並以郭家軍身分登記參選新北市第8（中和）選區立委。李首波政見文宣「聯絡簿」也出爐，強打家長「郭台銘」、導師「宋楚瑜」聯合推薦，要全力爭取勝選。

李正皓表示，每個人的選舉資源原本就不公平，這份「聯絡簿」文宣就是他的政見佈告欄，他要做的是在所有參選人一樣範圍的「18公分*10公分的文宣戰場」做到全國最用心、最好，凸顯他認真看待這場選舉，若當選也會以這樣的態度做好四年立委。

李正皓說，身為郭家軍一員，未來鴻海創辦人郭台銘就是他選戰家長，是他參選的最大後盾，之後郭也會幫他站台輔選；而黨主席宋楚瑜是政壇老師傅，身為親民黨籍立委參選人，宋也會是他選戰與未來問政導師。

李正皓「聯絡簿」政見文宣在「本屆功課、未來預定事項」欄主打3大政策，首先表態支持現任國民黨籍新北市長侯友宜參選時主張的「捷運蓋到哪，都更做到哪」政見，要推動「宜居城市2.0」，全力推動中和老舊社區、危險、老舊建物更新。

此外，李正皓也呼籲郭台銘打造台灣矽谷廊帶計畫主張，推動「舊有工業區再升級」，要以國道三號為核心，串連竹科、土城、中和與內湖4處工業區，再現科技新中和。「聯絡簿」上這條政見，還被班導評為「不錯喔！老師上課有在聽」，凸顯宋郭合作。

第三，李正皓更主張「看病不過橋」，要以雙和醫院為中心，打造雙和醫療城，完善長者醫療環境。

而原本李正皓「聯絡簿」上主張政見，還要要在「中和挖石油」，卻遭班導打叉，要他「做人要老實，賣豪洨」，暗諷韓國瑜去年選高雄市長時曾主張要到太平島探勘石油，事後卻否認一事。

在政見主張外，李正皓「聯絡簿」文宣中「自我期許與評量」中更宣示，若當選立委，四年做滿不落跑，進入立法院後，除致力地方建設外，還要配合友黨、友軍推動「0至6歲國家養」、「百億身障基金」與「AI科技島」等政策主張落實。

在「聯絡簿」文宣評分中，李正皓自詡是青年、熱情、正直、敢拚、說真話滿分的立委參選人，還以塗鴉的方式宣示「中和加油」。

「聯絡簿」文宣最後，家長郭台銘簽名背書要李正皓「進軍立院，一起當中華民國派」，導師宋楚瑜也簽名背書提醒「天道酬勤，愛拚才會贏」，郭「家長的話」欄位中還有一幅塗鴉國旗，導師還註記問「爸爸畫的嗎？」凸顯李參選是承繼兩人理念。

因批評國民黨總統參選人韓國瑜遭開除黨籍的前國民黨青年團執行長李正皓，上周轉投橘營...
因批評國民黨總統參選人韓國瑜遭開除黨籍的前國民黨青年團執行長李正皓，上周轉投橘營，並以郭家軍身分登記參選新北市第8（中和）選區立委。李首波政見文宣「聯絡簿」也出爐，強打家長「郭台銘」、導師「宋楚瑜」聯合推薦，要全力爭取勝選。圖／李正皓提供
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李正皓聯絡簿

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