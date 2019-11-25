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香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

最新民調/蔡賴領先韓張29百分點 蔡英文最認同中華民國

2019-11-25 12:12聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020大選倒數不到50天，台灣民意基金會今天公布最新民調，若明天投票，蔡賴、韓張、及宋余配，會投給哪一組候選人?民調結果發現受訪民眾支持蔡賴配高達55.2%，其次為韓張配的26.3%，僅有7.6%支持宋余配。

董事長游盈隆分析，以目前民調看，蔡賴配領先韓張配29個百分點，選情空前一面倒，這也是台灣自1996年第一次總統民選以來，主要總統候選人間支持率差距最大的一次。

另外，這份民調也調查，三組正副總統搭擋誰當選會比較安心?民調結果顯示，55%受訪民眾覺得，蔡英文當選會讓他/她們較安心，僅有24.9%覺得韓國瑜當選會安心，宋楚瑜僅有9.1%。

至於誰較認同中華民國？民調結果顯示，高達49.9%受訪民眾認為，蔡英文最認同中華民國，但韓國瑜只有26.9%，宋楚瑜僅11.9%。對此，游盈隆分析，從這項調查顯示，蔡英文已經在2020中華民國保衛戰中強壓韓國瑜，儼然成為中華民國的正統。半數台灣總統選民眼中，蔡英文才是最認同中華民國的總統候選人，不但超過韓國瑜，更遠勝宋楚瑜。

另外這份民調也調查，誰能帶來台灣所需要的改變？民調結果發現，52.1%受訪民眾認為，蔡英文當選較可能為台灣帶來所需要的改變，27.1%認為韓國瑜較可能為台灣帶來改變，9.3%認為宋楚瑜。游表示， 韓國瑜是這場總統大選的主要挑戰者，韓理應是追求改變的最佳代言人，但民調結果不然，當明顯過半數受訪民眾認為，現任總統當選較可能帶來所需要的改變時，意味韓國瑜的選戰動能嚴重不足。

國民黨總統參選人韓國瑜(左)。 圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜(左)。 圖／聯合報系資料照片
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2020大選，民進黨正副總統參選人蔡英文(右)、賴清德(左)目前民調領先。 圖／...
2020大選，民進黨正副總統參選人蔡英文(右)、賴清德(左)目前民調領先。 圖／聯合報系資料照片
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