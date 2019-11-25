最新民調/蔡賴領先韓張29百分點 蔡英文最認同中華民國

2019-11-25 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020大選倒數不到50天，台灣民意基金會今天公布最新民調，若明天投票，蔡賴、韓張、及宋余配，會投給哪一組候選人?民調結果發現受訪民眾支持蔡賴配高達55.2%，其次為韓張配的26.3%，僅有7.6%支持宋余配。

董事長游盈隆分析，以目前民調看，蔡賴配領先韓張配29個百分點，選情空前一面倒，這也是台灣自1996年第一次總統民選以來，主要總統候選人間支持率差距最大的一次。

另外，這份民調也調查，三組正副總統搭擋誰當選會比較安心?民調結果顯示，55%受訪民眾覺得，蔡英文當選會讓他/她們較安心，僅有24.9%覺得韓國瑜當選會安心，宋楚瑜僅有9.1%。

至於誰較認同中華民國？民調結果顯示，高達49.9%受訪民眾認為，蔡英文最認同中華民國，但韓國瑜只有26.9%，宋楚瑜僅11.9%。對此，游盈隆分析，從這項調查顯示，蔡英文已經在2020中華民國保衛戰中強壓韓國瑜，儼然成為中華民國的正統。半數台灣總統選民眼中，蔡英文才是最認同中華民國的總統候選人，不但超過韓國瑜，更遠勝宋楚瑜。