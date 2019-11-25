蔡英文喊「0-6歲國家養」打臉自己？朱立倫：務實點
總統蔡英文日前在台東、台中、南投等地造勢，並喊出擴大育兒津貼「0-6歲國家一起養」政策，鼓勵青年男女趕快成家，趕快生兒育女，對此，新北市前市長朱立倫表示，育兒政策不應淪為選舉口號，依目前財政情況，中央買單才有可行性，不然地方政府承受不了。
鴻海創辦人郭台銘在參加國民黨總統初選時，曾喊出「0-6歲國家一起養」政策，被蔡英文批評會造成財政負擔，如今為爭取連任卻也喊出同樣政策，被質疑蔡英文打臉自己。
對此，朱立倫先是「哀」了一聲大嘆氣後表示，所有政策都要長期且務實，從過去他擔任新北市長到現任侯友誼市長，最早在全台推動托育，並增加最多公共幼兒園，希望透過穩健步伐，逐漸達到0到6歲大家一起養的目標。
但畢竟財力有限，有錢的真的要自己養，國家不應該給予支持，弱勢者全部由國家來幫忙養，而一般民眾大家一起養，這樣才是郭台銘或蔡英文所提出的「0到6歲國家養」政策。
朱表示，政策不應該變成選舉口號，應回到務實可行，在地方執政這麼多年都是走務實可行的方向。另一方面，侯友宜昨也提到，若中央提政策卻讓地方買單，地方沒有這樣的財源、財力，「如何可行？」既然中央要開這個大支票，就該國家全部買單，這樣才有可行性，否則依目前財劃法及目前財政狀況，地方政府是承受不了。
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