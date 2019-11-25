共諜案爆點！郭台銘引學者：選舉天平已朝綠營傾斜

2019-11-25 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



香港區議會選舉結果幾乎一面倒，鴻海創 辦人郭台銘稍早在臉書恭喜香港順利地完成區議會選舉，高投票率彰顯了港人願意以投票參與來守護生活方式，他也對香港當局可以讓選舉順利完成表達敬意，在符合人民意志下，期待香港能重回和平繁榮，香港的經濟民生可以重建。

郭台銘並在臉書指出，網路時代，多元的聲音已不能壓制，一張張的選票代表人民可以用和平的方式傳達心聲，他曾說過的兩腿論，政治改革與經濟發展必需共進，這是必然。台灣的發展足以給華人世界帶來典範。

但談到共諜案，持平的說，目前正當台灣大選，若有相關勢力影響台灣選舉，國安單位應該盡速查明，無限上綱的亡國感，是另一種造成選民陰影的高明選舉方式，我們厭惡藍綠，就是因為二者都不是提出治國方略，而是都在仇恨與恐懼中操作選舉。

郭台銘並央請一位郭粉顧問提出了他對共諜案的看法，平實陳述，足供會參：

ㄧ名逃到澳洲自稱中共間諜的王立強，向澳洲政府及媒體宣稱曾透過「網路部隊」和間諜試圖影響台灣選舉，鴻海創辦人郭台銘認為這是國安問題，因為報導內容涉及政治人物及媒體。

儘管國內專家對王立強共諜身份提出十大疑問，大陸也指出他這兩年涉及兩件詐騙案，更有人直言他為了延長在澳居留期限，俾便照顧家小，不惜瞎扯到共諜身份及對台選舉，但這個爆點讓綠營政府竊竊自喜，畢竟選舉抉擇的天平已朝綠營傾斜；不管這是到地的真相還是虛擬的假相，我們要求政府介入調查國內選舉的情況是否真有相關情事，不該拖過選舉結束，政府要有能力查明並透明化大陸對台灣選舉的影響！

（陳平和：北科大電機所教授）