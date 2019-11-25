影／柯總召上陣推反滲透法 影響選舉公投最重判5年

2019-11-25 11:27 攝影中心 記者 攝影中心 記者 鄭超文 ／立法院即時報導



立法院民進黨團三長總召柯建銘、幹事長管碧玲與書記長李俊俋上午舉行記者會，總召柯建銘表示，黨團將在今天正式提出反滲透法草案，全部條文十一條，並規定法案公布後實施，補足國安五法條文不足之處。

李俊俋也特別出示臉書留言表示，黨團布局很久，自己11月的臉書留言就暗示會提出法案，草案不採「登記制」，將聚焦規範行為，不針對特定對象，最快周五可以逕付二讀。

民進黨版反滲透法 影響選舉公投最重判5年

【中央社／台北25日電】

民進黨立法院黨團今天公布黨團版反滲透法草案，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長管碧玲、書記長李俊俋上午舉行「朝野同行、國安共贏，呼籲朝野黨團共同支持反滲透法」記者會，公布民進黨團版反滲透法草案。

草案總說明指出，近年境外敵對勢力全面加強對台灣進行統戰、滲透，意圖影響選舉及危害社會秩序；而先進民主國家對於境外勢力在其境內從事滲透、破壞、干預等行為，也先後採取立法作為加以因應。

民進黨團版反滲透法草案明定，為防範境外敵對勢力滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護國家主權及自由民主憲政秩序，特制定本法。

草案明定，任何人不得接受滲透來源之指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金及影響選舉罷免、公民投票之行為，違者處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金。

草案明定，任何人不得接受滲透來源之指示、委託或資助，進行遊說、以非法方式擾亂社會秩序，或妨害集會、遊行。

草案中也設有自白、自首條款，明定犯反滲透法之罪自首或於偵查或審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止國家安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。

柯建銘表示，本屆最終的法案「反滲透法」終於登場，呼籲朝野一起面對、理性探討，讓法案能儘速通過。

民進黨黨團三長幹事長管碧玲（左起）、總召柯建銘與書記長李俊俋舉行記者會，柯建銘親自推出「反滲透法」草案，柯表示，希望「朝野同行 國安共贏」，呼籲朝野黨團共同支持。記者鄭超文／攝影 分享 facebook