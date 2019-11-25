游錫堃：民主派雖大勝 改變香港命運機會不高

2019-11-25 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



根據港媒報導，截至目前為止統計，香港泛民主派選情堪稱大勝。不過行政院前院長游錫堃指出，雖然民主派大勝，但是不是就可以改變香港的命運不樂觀，改變香港命運的機會不高，因為接受一國兩制之後，要跳脫中國掌握非常困難。

民進黨中央今成立「護國保台助選團」，高喊集中選票挺台灣、守住國會保平安總召為不分區政治組第一名游錫堃、副總召為副總統參選人賴清德，以及黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉與其餘不分區都是團員；另外也同步宣布追加5名新的黨發言人，包括新北市議員何博文、戴薇珊；台北市議員鍾佩玲；新竹市議員「建康男孩」劉康彥、陳建名。

游錫堃致詞時指出，戰爭會有很多戰役，2020這場戰役是台灣邁向正常國家的關鍵性戰役，如果打得好，當然台灣會有後續發展，但如果打不好，過去所謂藍軍已經不藍了，有被赤化的感覺，若被赤化的藍軍執政，台灣跟台灣民主的前途堪虞。

針對香港區議會選舉結果，游錫堃說看得出來香港民心向背，這5個多月來自己對香港不捨擔憂，這場選舉雖有一絲絲喜悅跟希望，也是香港的重要戰役，只是雖然民主派大勝，是不是就可以改變香港的命運自己並不樂觀，改變香港命運的機會不高，因為接受一國兩制之後，要跳脫中國掌握非常困難。