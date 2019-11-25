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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

韓國瑜扯紅資案 謝龍介要NCC做件事：結果一定很有趣

2019-11-25 10:46聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

自稱在台共諜的王立強，在澳洲投誠後指稱中共資助8000萬給韓國瑜選舉，但韓反駁只要拿一毛錢就退選，謝龍介今天則表示「又來了」，指稱對手不斷抹黑、抹紅及抹黃，他要求NCC及國安局去調查到底是哪個媒體最早引用這則新聞，「一定會有很有趣的結果」

韓國瑜昨晚出席嘉義立委參選人王啟澧舉辦的傾聽之夜活動，現場聚集眾多群眾，謝龍介表示，他從14年前就到當地助選，多年來從來沒有看過這麼多人，可以直逼韓國瑜之前選市長時的高雄三山之夜，而且大家都是自動自發來的，不像綠營同一天晚上的場子，動員一大堆的遊覽車，「綠營如果贏很多，不必怕阿」，相信不論如何抹黑韓國瑜，「最後的裁判者是人民」

在澳洲投誠，自稱在香港、台灣擔任中共間諜的王立強爆料，韓國瑜接受中共資助八千萬元選舉，但是中共卻指王立強根本就是被判刑在案的詐騙犯。

謝龍介表示，如果照王立強的說法，2014年就參與香港及台灣的滲透行動，王現年26歲，當時只有21歲，就能當間諜，實在「騙很大」，要求相關單位可以去查這條新聞到底是哪裡來的，也要呼籲副總統參選人賴清德，當初要求蔡英文不要用國家機器來對付賴，如今「己所不欲、勿施於人」，賴應該正告蔡總統，不要再用國家機器對付韓。

謝龍介並表示，從晚會現場可以看出，「支持韓國瑜的年輕人回來了」，這個現象已經有兩周，從之前的南投，就已能看到年輕人，顯見韓提出的青年政策，受到重視，而且也一再呼籲支持韓的爸爸媽媽，要跟孩子理性溝通，一定能找出青年選票。

謝龍介昨晚參加嘉義傾聽之夜活動。圖／取自網路
謝龍介昨晚參加嘉義傾聽之夜活動。圖／取自網路
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韓國瑜謝龍介中共

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