柯粉發起廢票運動 蔡壁如：也想知道多少票投柯文哲

2019-11-25 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



2020大選激烈，為了宣傳民眾黨不分區名單，民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如，和民眾黨不分區立委候選人高虹安一起接受電台專訪。圖／擷取自「POP撞新聞」直播 分享 facebook 2020大選激烈，為了宣傳民眾黨不分區名單，民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如，和民眾黨不分區立委候選人高虹安一起接受電台專訪。蔡壁如表示，預估前面4席是安全名單，把自己放在第五，就是為了要催票，最後兩三個禮拜，除了要教民眾怎麼投政黨票以外，也要強化「柯文哲等於台灣民眾黨」的意象。

蔡壁如說，根據過去的民調，柯文哲若納入總統民調，支持度大概還有22％至25%，但單只有民眾黨的支持度則只有12％，所以還有很大的開發空間，她這陣子在中南部走跳，還是有很多人不知道柯文哲創了台灣民眾黨，所以有時候要大力呼籲，讓他有一個很強烈的連結。

不過蔡壁如也說，今年比較樂觀，因為目前總統大選已經進入垃圾時間，擔憂年輕人出來投票的意願會降低。

蔡壁如表示，很多支持者一直反映，柯文哲這次沒有出來選就很可惜，也讓他們很焦慮，因為不知道要投給誰，於是就有民間柯粉發起，為了要幫柯市長保溫，所以就發起「廢票運動」，直接在選票上寫柯文哲，然後投給他，替國家省30元，因為蔡英文總統已經很有錢了，不需要這個補助款。

主持人黃暐瀚追問，是否樂見廢票運動？蔡壁如直言，成熟的民主國家，不應該鼓勵人家投廢票，但有時候就是隱藏者的第四名總統候選人，她也會很想知道票投柯文哲的無效票有多少，這次有多少人不滿，可能就是柯文哲的支持者；她想要預測2020，就可以知道2024，往2024去預估。

高虹安說，郭粉群早在2、3個月前就開始提出廢票的想法，尤其是郭台銘9月宣布不選的時候，當周不表態的選民高達4成，這與其說是廢票，不如說是「賭爛票」，某種程度也是一個表態。

高弘安表示，親民黨主席宋楚瑜參選後，本來想說這些票會灌到那邊去，但目前還是低於自己的想法，只有6至8%，這是宋主席後續還要努力的。