親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
假共諜干預選情
政治
軍事
綜合

瑞典男人真命苦？活在女性主義大國的生活日常

柯粉發起廢票運動 蔡壁如：也想知道多少票投柯文哲

2019-11-25 09:06聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020大選激烈，為了宣傳民眾黨不分區名單，民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如，和民...
2020大選激烈，為了宣傳民眾黨不分區名單，民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如，和民眾黨不分區立委候選人高虹安一起接受電台專訪。圖／擷取自「POP撞新聞」直播
分享
2020大選激烈，為了宣傳民眾黨不分區名單，民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如，和民眾黨不分區立委候選人高虹安一起接受電台專訪。蔡壁如表示，預估前面4席是安全名單，把自己放在第五，就是為了要催票，最後兩三個禮拜，除了要教民眾怎麼投政黨票以外，也要強化「柯文哲等於台灣民眾黨」的意象。

蔡壁如說，根據過去的民調，柯文哲若納入總統民調，支持度大概還有22％至25%，但單只有民眾黨的支持度則只有12％，所以還有很大的開發空間，她這陣子在中南部走跳，還是有很多人不知道柯文哲創了台灣民眾黨，所以有時候要大力呼籲，讓他有一個很強烈的連結。

不過蔡壁如也說，今年比較樂觀，因為目前總統大選已經進入垃圾時間，擔憂年輕人出來投票的意願會降低。

蔡壁如表示，很多支持者一直反映，柯文哲這次沒有出來選就很可惜，也讓他們很焦慮，因為不知道要投給誰，於是就有民間柯粉發起，為了要幫柯市長保溫，所以就發起「廢票運動」，直接在選票上寫柯文哲，然後投給他，替國家省30元，因為蔡英文總統已經很有錢了，不需要這個補助款。

主持人黃暐瀚追問，是否樂見廢票運動？蔡壁如直言，成熟的民主國家，不應該鼓勵人家投廢票，但有時候就是隱藏者的第四名總統候選人，她也會很想知道票投柯文哲的無效票有多少，這次有多少人不滿，可能就是柯文哲的支持者；她想要預測2020，就可以知道2024，往2024去預估。

高虹安說，郭粉群早在2、3個月前就開始提出廢票的想法，尤其是郭台銘9月宣布不選的時候，當周不表態的選民高達4成，這與其說是廢票，不如說是「賭爛票」，某種程度也是一個表態。

高弘安表示，親民黨主席宋楚瑜參選後，本來想說這些票會灌到那邊去，但目前還是低於自己的想法，只有6至8%，這是宋主席後續還要努力的。

【相關閱讀】


‧ 國民黨仍領先？最新「政黨支持度」看這
‧「國政配」緊追「英德配」？最新民調掌握總統選情
‧選舉已到垃圾時間？先看總統候選人「最新當選率」再說吧！

2020選舉2020不分區立委政黨票柯文哲蔡壁如高虹安民調黃暐瀚

相關新聞

盼「瑜嘉同台」 黃啟嘉競總延期成立

2019-11-25 00:03

李婉鈺成立競總 小黨相挺搶政黨票

2019-11-24 23:55

韓國瑜來了 嘉義立委 藍力拚破蛋

2019-11-24 23:38

嘉義水上鐵路高架化 藍綠攻防戰

2019-11-24 23:36

台中第3選區／楊瓊櫻選辦 告綠民代抹黑

2019-11-24 23:34

攻台南婦女票 綠成立姊妹會 藍爭福利

2019-11-24 23:34

雲林山線立委／劉建國推農民年金 謝淑亞行銷農產品

2019-11-24 23:32

高屏立委參選人 「起得比雞早」

2019-11-24 23:28

「母雞」新北助選 端牛肉、掃街催票

2019-11-24 23:20

鄭文燦、學姊黃瀞瑩都來新竹這掃街 民眾：遇到好幸運

2019-11-24 23:17

小黨捐贈不能節稅！安定力量：國稅局必須道歉更正

2019-11-24 22:43

韓國瑜嘉義縣造勢 嗆蔡英文動員遊覽車還問呷飽嘜

2019-11-24 20:14

蔡英文宣布南投隊成立 是國會過半的關鍵團隊

2019-11-24 17:11

與人民脫節 柯文哲：民進黨沒遊覽車便當還有號召力嗎？

2019-11-24 16:58

江啟臣昨成立競選總部 今忙掃街拜票

2019-11-24 15:40

影／洪宗熠競總今天成立 蔡英文林佳龍余天都到場站台

2019-11-24 14:55

綠營民代控楊瓊瓔幕僚行政不中立 幕僚今提告

2019-11-24 14:53

嘉義選舉口水戰開打 張花冠嗆某參選人立場不堅定

2019-11-24 14:47

影／李婉鈺批吳思瑤不適任 蔡壁如站台加碼翻舊帳

2019-11-24 14:12

李婉鈺競選成立掛一邊一國 蔡壁如站台催政黨票遭噓

2019-11-24 13:38

兩黨搶票各有攻勢 黃偉哲下午陪鍾佳濱「踅夜市」

2019-11-24 13:24

影／賴清德重砲痛批國民黨不分區提名人

2019-11-24 13:06

狂讚張宏陸 蔡英文：蘇貞昌手下活著非同小可

2019-11-24 12:56

輔選李縉穎 郭台銘：比我自己選還緊張

2019-11-24 12:44

蔡英文站台蘇巧慧提育兒津貼：將加碼到5000元

2019-11-24 12:43

影／批藍不分區名單 卓榮泰：身為主席應無私

2019-11-24 12:42

求神力相助！立委參選人蔡易餘、王啟澧選戰競相迎神尊

2019-11-24 12:39

吳敦義遭北京綁架？ 卓榮泰：藍喪失席次才有警惕心

2019-11-24 12:19

鄭文燦：市長要做好 不能位置還沒坐熱就想跑

2019-11-24 12:08

台南市立委參選人陳亭妃辦活動 親子同樂歡度假日

2019-11-24 12:05

南市立委參選人童小芸眷村拉票 推廣美食

2019-11-24 12:03

拉抬敖博勝人氣 柯文哲陪拜票1.5小時：這市場很大

2019-11-24 11:28

選戰登記截止！ 各縣市區域立委登記名單一覽

2019-11-22 09:50

【完整名單】政黨票想投誰？看各黨不分區名單與背景玄機

2019-11-20 10:00

【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24
看更多

熱門文章

獨家訪問／前軍情局副局長：王立強從頭到尾在瞎扯

2019-11-24 19:22

共諜案大逆轉 府方態度謹慎

2019-11-24 11:00

小英撿槍撿不完…他的選舉小物 酸爆民進黨黑韓真面目

2019-11-24 10:00

王立強是「共諜」？ 網傳前軍情局官員提出十大破綻

2019-11-24 16:29

【重磅快評】相信王立強是共諜 不如相信女博士的愛情

2019-11-24 19:34

與人民脫節 柯文哲：民進黨沒遊覽車便當還有號召力嗎？

2019-11-24 16:58

共諜爆給韓國瑜錢 卓榮泰：傳聞相當久

2019-11-24 12:07

韓國瑜嘉義縣造勢 嗆蔡英文動員遊覽車還問呷飽嘜

2019-11-24 20:14

當選高市長滿1年 韓國瑜：不曾落跑只為實現君子之約

2019-11-24 22:18

對準2024總統 游淑慧：郭台銘併購親民黨、創投民眾黨

2019-11-24 11:52

影／名嘴開嗓嗆韓國瑜 強調明年選舉是跟中共的戰爭

2019-11-24 20:23

蔡英文台中造勢爆場 「去年1124就是中國想看到的結果」

2019-11-24 17:32

館長格鬥最強？聽完軍方殺人技…你可能會改觀

2019-11-25 08:00

最大咖不滅，國怎安？ 游梓翔爆台灣最大統派是這個

2019-11-24 16:09

王金平：若理念相符可替韓國瑜站台 但好像還沒看到

2019-11-24 20:48

援贈U機墜毀友邦喊損失重大索後勤文件 軍方稱與我無涉

2019-11-24 09:59

中共資助台選舉？ 柯文哲：想也知道不會直接撥預算

2019-11-24 15:12

共諜疑雲 吳怡農：中國間諜組織每天都在台進行中

2019-11-24 10:20

「共諜」王立強是詐騙犯？ 他否認自己有犯罪紀錄

2019-11-24 19:06

陳菊南下 稱韓國瑜這件事情讓她驚訝

2019-11-24 12:28

毛嘉慶：王立強是情報員還是詐欺犯根本不用猜

2019-11-24 22:54

感謝市民一年前讓他當選高雄市長 韓國瑜：我不曾落跑

2019-11-24 22:27

一度與韓國瑜相隔一公里 蔡英文：住宿夜市有補助，真正庶民經濟

2019-11-24 21:14

中科院專刊披露30鏈砲塔研發歷程 構改後可部署艦艇

2019-11-24 12:19

影／蔡英文累了嗎？造勢會場叫錯名字被糾正真尷尬

2019-11-24 23:16

韓國瑜酸東山鴨頭從山東來 蔡英文：不經查證道聽途說

2019-11-24 10:32

我援贈巴國軍機墜毀 國防部：將協助後勤支援

2019-11-24 11:31

2020大選挺誰？ 郭台銘：共諜案後更要慎重考慮

2019-11-24 11:31

影／南投傾聽之旅 韓國瑜向支持者推薦一龍雙鳳

2019-11-24 13:01

林國慶現身韓國瑜王啟澧造勢場 愛台灣不是民進黨專利

2019-11-24 18:04

軍購負擔沉重 新戰車採購經費台美攻防中

2019-11-24 13:32

網傳王立強是親戚 王定宇將對造謠者提告

2019-11-24 16:42

蔡英文喊0到6歲國家養 柯文哲：錢不會從天上掉下來

2019-11-24 15:39

余湘踩點郭台銘發跡廟 親民黨將提內閣名單

2019-11-24 14:23

我援贈軍機墜毀尷尬時巴國國防部長將抵台？國防部否認

2019-11-24 13:13

韓國瑜蔡英文晚間水上鄉近距離造勢尬場 警方嚴陣以待

2019-11-24 10:32

「大撒幣」是執政心虛？ 蔡英文：心虛的絕對不會是我

2019-11-24 10:46

李婉鈺競選成立掛一邊一國 蔡壁如站台催政黨票遭噓

2019-11-24 13:38

蔡韓嘉義「庶民」大拚場…九合一選舉周年短兵相接

2019-11-25 00:29

影／李婉鈺批吳思瑤不適任 蔡壁如站台加碼翻舊帳

2019-11-24 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top