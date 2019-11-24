親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
假共諜干預選情
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

葉門內戰近5年！剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

影／韓國瑜:爸爸要我投給周錫瑋父親 我偏要投方素敏

2019-11-24 21:06攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜出席在嘉義縣水上鄉的造勢晚會時表示，民進黨已經失去了理想，二、三十年前，自己的第一票投給民進黨，父親要求他一定要投給周錫瑋父親周書府，他堅持投給林義雄妻子方素敏，因為他覺得林家非常偉大，為台灣民主政治打拼，犧牲這麼多。韓國瑜父親疑惑的說「你是不是腦袋壞了?」

韓國瑜說，二十五年前去到立法院，雖然黨籍不同，但他尊敬民進黨，像是黃信介、陳定南與盧修一，他認為這些人非常有理想。

國民黨總統候選人韓國瑜指出，請民進黨政府交出這三年前的成績單。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統候選人韓國瑜指出，請民進黨政府交出這三年前的成績單。記者黃仲裕／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜出席在嘉義縣水上鄉的造勢晚會，在維安的重重保護下走進會場。...
國民黨總統候選人韓國瑜出席在嘉義縣水上鄉的造勢晚會，在維安的重重保護下走進會場。記者黃仲裕／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜（中）、立委參選人傅大偉（左）與王啟澧（右）出席在嘉義縣水...
國民黨總統候選人韓國瑜（中）、立委參選人傅大偉（左）與王啟澧（右）出席在嘉義縣水上鄉的造勢晚會。記者黃仲裕／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜（中）、立委參選人謝龍介（左一）、傅大偉（左二）、王啟澧（...
國民黨總統候選人韓國瑜（中）、立委參選人謝龍介（左一）、傅大偉（左二）、王啟澧（右二）與翁重鈞（右一）出席在嘉義縣水上鄉的造勢晚會，向台下的鄉親拉票。記者黃仲裕／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜暨立委候選人王啟澧聯合造勢晚會在嘉義縣水上鄉舉辦，吸引許多...
國民黨總統候選人韓國瑜暨立委候選人王啟澧聯合造勢晚會在嘉義縣水上鄉舉辦，吸引許多支持者到場搖旗吶喊力挺。記者黃仲裕／攝影
分享

韓國瑜民進黨立法院

相關新聞

民進黨團推動反滲透法草案立法 國安局：敬表贊同

2019-11-24 20:40

民進黨團明提反滲透法修法 預計29日逕付二讀

2019-11-24 16:31

綠提反滲透法 藍黨團轟操作選舉

2019-11-24 16:30

黨團推反滲透法 民進黨中央：盼其他政黨給予支持

2019-11-24 16:27

最大咖不滅，國怎安？ 游梓翔爆台灣最大統派是這個

2019-11-24 16:09

吳敦義遭北京綁架？ 卓榮泰：藍喪失席次才有警惕心

2019-11-24 12:19

高嘉瑜反扁？ 陳水扁說是因「一國兩制」

2019-11-24 11:46

2020大選挺誰？ 郭台銘：共諜案後更要慎重考慮

2019-11-24 11:31

拉抬敖博勝人氣 柯文哲陪拜票1.5小時：這市場很大

2019-11-24 11:28

靠抽菸賺長照財源？行政院反擊韓辦惡意扭曲政府原意

2019-11-24 11:00

網上一再傳選務恐造假爭議 中選會兩周內三度懲清

2019-11-24 09:26

美議員 擬提台灣主權象徵法案

2019-11-24 01:02

教宗飛日本途中 向中港台發電致意

2019-11-24 00:48

影／台灣基進批柯歧視女性 陳佩琪：大事小事是我做主

2019-11-23 21:28

國民黨質問卓榮泰：民進黨打選戰只剩抹紅一技了嗎？

2019-11-23 21:21

蔡團隊前幾年行政經驗不足 游錫堃：已經不一樣

2019-11-23 21:00

影／賴清德不提特赦阿扁務實台獨？ 阿扁：問題在蔡總統

2019-11-23 20:31

民進黨團推反滲透法 29日拚逕付二讀

2019-11-23 19:57

蔡英文提0到6歲國家一起養 傅崐萁：我和韓國瑜先說的

2019-11-23 18:47

謝龍介：民進黨連坐下來談都不敢 何來護主權

2019-11-23 18:47

蔡英文喊育兒津貼延到6歲 吳敦義：變相買票

2019-11-23 18:44

影／阿扁：共產黨縱隊橫行台灣 兒子陳致中遭池魚之殃

2019-11-23 18:16

被質疑對司法官「思想檢查」促轉會駁斥：一切按規定

2019-11-23 17:56

吳敦義批年金改革 政府不守信用年改不公不義

2019-11-23 17:29

批國民黨不分區 卓榮泰：吳敦義把紅色汽油倒自己頭上

2019-11-23 16:41

談共諜案 賴清德：中共會用盡一切力量影響台灣選舉

2019-11-23 16:37

影／郭遇朱侯互動熱絡避開吳 吳敦義證實曾求郭挺韓

2019-11-23 16:13

蔡拋育兒津貼加碼 政院再端6大規畫：預算增至每年千億

2019-11-23 15:52

共諜稱陸方去年捐款韓國瑜 孫大千：老大哥第二顆核彈

2019-11-23 14:57

朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53

國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常

2019-11-22 11:07

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14

挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14

反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36

滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18

一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯

2019-11-19 14:29

影／上次他因郝龍斌而參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟

2019-11-18 14:52
看更多

熱門文章

特工竟是詐騙犯？韓國瑜促司法速查 真相盡快水落石出

2019-11-24 00:01

大陸警方闢謠 所謂中共間諜是在逃詐騙通緝犯

2019-11-23 23:56

共諜案大逆轉 府方態度謹慎

2019-11-24 11:00

獨家訪問／前軍情局副局長：王立強從頭到尾在瞎扯

2019-11-24 19:22

王立強是「共諜」？ 網傳前軍情局官員提出十大破綻

2019-11-24 16:29

小英撿槍撿不完…他的選舉小物 酸爆民進黨黑韓真面目

2019-11-24 10:00

王立強是共諜？陸判決書說這個王立強是詐騙犯

2019-11-24 09:07

孫大千：外國聯軍圍剿韓國瑜戲碼登場 劇本四點破綻

2019-11-23 22:26

共諜爆給韓國瑜錢 卓榮泰：傳聞相當久

2019-11-24 12:07

自稱共諜干預大選 情報人員：太多不合理

2019-11-24 01:28

對準2024總統 游淑慧：郭台銘併購親民黨、創投民眾黨

2019-11-24 11:52

中共特工是詐欺犯？孫大千：府說清國安究竟掌握什麼

2019-11-24 08:17

最大咖不滅，國怎安？ 游梓翔爆台灣最大統派是這個

2019-11-24 16:09

援贈U機墜毀友邦喊損失重大索後勤文件 軍方稱與我無涉

2019-11-24 09:59

中共資助台選舉？ 柯文哲：想也知道不會直接撥預算

2019-11-24 15:12

澳洲共諜案 國安局籲勿妄加揣測

2019-11-24 08:52

共諜是詐騙犯？葉毓蘭批：蔡政府呼應唬爛詐騙犯

2019-11-24 08:41

影／台灣基進批柯歧視女性 陳佩琪：大事小事是我做主

2019-11-23 21:28

共諜疑雲 吳怡農：中國間諜組織每天都在台進行中

2019-11-24 10:20

【即時短評】銀彈核彈俱下 「詐彈」會炸傷誰？

2019-11-24 00:15

蔡英文台中造勢爆場 「去年1124就是中國想看到的結果」

2019-11-24 17:32

陳菊南下 稱韓國瑜這件事情讓她驚訝

2019-11-24 12:28

蔡總統加碼育兒津貼 教團：「不是撒錢就可當總統」

2019-11-24 01:45

共諜變詐欺犯 韓國瑜：我被抹黑之後又被抹紅

2019-11-24 08:43

【重磅快評】相信王立強是共諜 不如相信女博士的愛情

2019-11-24 19:34

韓國瑜酸東山鴨頭從山東來 蔡英文：不經查證道聽途說

2019-11-24 10:32

2020大選挺誰？ 郭台銘：共諜案後更要慎重考慮

2019-11-24 11:31

我援贈巴國軍機墜毀 國防部：將協助後勤支援

2019-11-24 11:31

黨慶前夕 吳敦義剖心裡話：對黨的擔憂深刻！

2019-11-23 23:21

中科院專刊披露30鏈砲塔研發歷程 構改後可部署艦艇

2019-11-24 12:19

扁不分區如被剔除 陳昭姿：將抗議並視為蔡總統不同意

2019-11-23 23:46

與人民脫節 柯文哲：民進黨沒遊覽車便當還有號召力嗎？

2019-11-24 16:58

「共諜」王立強是詐騙犯？ 他否認自己有犯罪紀錄

2019-11-24 19:06

共諜疑雲 上海公安局：王立強無業 涉詐案在逃

2019-11-24 01:10

韓國瑜蔡英文晚間水上鄉近距離造勢尬場 警方嚴陣以待

2019-11-24 10:32

余湘踩點郭台銘發跡廟 親民黨將提內閣名單

2019-11-24 14:23

軍購負擔沉重 新戰車採購經費台美攻防中

2019-11-24 13:32

「大撒幣」是執政心虛？ 蔡英文：心虛的絕對不會是我

2019-11-24 10:46

蔡英文喊0到6歲國家養 柯文哲：錢不會從天上掉下來

2019-11-24 15:39

新聞眼／銀彈、核彈夾擊 韓拚轉守為攻

2019-11-24 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top