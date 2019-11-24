影／韓國瑜:爸爸要我投給周錫瑋父親 我偏要投方素敏

相關新聞
民進黨團推動反滲透法草案立法 國安局：敬表贊同2019-11-24 20:40
民進黨團明提反滲透法修法 預計29日逕付二讀2019-11-24 16:31
綠提反滲透法 藍黨團轟操作選舉2019-11-24 16:30
黨團推反滲透法 民進黨中央：盼其他政黨給予支持2019-11-24 16:27
最大咖不滅，國怎安？ 游梓翔爆台灣最大統派是這個2019-11-24 16:09
吳敦義遭北京綁架？ 卓榮泰：藍喪失席次才有警惕心2019-11-24 12:19
高嘉瑜反扁？ 陳水扁說是因「一國兩制」2019-11-24 11:46
2020大選挺誰？ 郭台銘：共諜案後更要慎重考慮2019-11-24 11:31
拉抬敖博勝人氣 柯文哲陪拜票1.5小時：這市場很大2019-11-24 11:28
靠抽菸賺長照財源？行政院反擊韓辦惡意扭曲政府原意2019-11-24 11:00
網上一再傳選務恐造假爭議 中選會兩周內三度懲清2019-11-24 09:26
美議員 擬提台灣主權象徵法案2019-11-24 01:02
教宗飛日本途中 向中港台發電致意2019-11-24 00:48
影／台灣基進批柯歧視女性 陳佩琪：大事小事是我做主2019-11-23 21:28
國民黨質問卓榮泰：民進黨打選戰只剩抹紅一技了嗎？2019-11-23 21:21
蔡團隊前幾年行政經驗不足 游錫堃：已經不一樣2019-11-23 21:00
影／賴清德不提特赦阿扁務實台獨？ 阿扁：問題在蔡總統2019-11-23 20:31
民進黨團推反滲透法 29日拚逕付二讀2019-11-23 19:57
蔡英文提0到6歲國家一起養 傅崐萁：我和韓國瑜先說的2019-11-23 18:47
謝龍介：民進黨連坐下來談都不敢 何來護主權2019-11-23 18:47
蔡英文喊育兒津貼延到6歲 吳敦義：變相買票2019-11-23 18:44
影／阿扁：共產黨縱隊橫行台灣 兒子陳致中遭池魚之殃2019-11-23 18:16
被質疑對司法官「思想檢查」促轉會駁斥：一切按規定2019-11-23 17:56
吳敦義批年金改革 政府不守信用年改不公不義2019-11-23 17:29
批國民黨不分區 卓榮泰：吳敦義把紅色汽油倒自己頭上2019-11-23 16:41
談共諜案 賴清德：中共會用盡一切力量影響台灣選舉2019-11-23 16:37
影／郭遇朱侯互動熱絡避開吳 吳敦義證實曾求郭挺韓2019-11-23 16:13
蔡拋育兒津貼加碼 政院再端6大規畫：預算增至每年千億2019-11-23 15:52
共諜稱陸方去年捐款韓國瑜 孫大千：老大哥第二顆核彈2019-11-23 14:57
朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式2019-11-22 16:53
國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」2019-11-22 13:07
軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常2019-11-22 11:07
韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查2019-11-21 22:35
訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明2019-11-20 13:14
挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦2019-11-20 12:14
反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓2019-11-20 11:36
滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤2019-11-20 09:18
一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯2019-11-19 14:29
影／上次他因郝龍斌而參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟2019-11-18 14:52
熱門文章
特工竟是詐騙犯？韓國瑜促司法速查 真相盡快水落石出2019-11-24 00:01
大陸警方闢謠 所謂中共間諜是在逃詐騙通緝犯2019-11-23 23:56
共諜案大逆轉 府方態度謹慎2019-11-24 11:00
獨家訪問／前軍情局副局長：王立強從頭到尾在瞎扯2019-11-24 19:22
王立強是「共諜」？ 網傳前軍情局官員提出十大破綻2019-11-24 16:29
小英撿槍撿不完…他的選舉小物 酸爆民進黨黑韓真面目2019-11-24 10:00
王立強是共諜？陸判決書說這個王立強是詐騙犯2019-11-24 09:07
孫大千：外國聯軍圍剿韓國瑜戲碼登場 劇本四點破綻2019-11-23 22:26
共諜爆給韓國瑜錢 卓榮泰：傳聞相當久2019-11-24 12:07
自稱共諜干預大選 情報人員：太多不合理2019-11-24 01:28
對準2024總統 游淑慧：郭台銘併購親民黨、創投民眾黨2019-11-24 11:52
中共特工是詐欺犯？孫大千：府說清國安究竟掌握什麼2019-11-24 08:17
最大咖不滅，國怎安？ 游梓翔爆台灣最大統派是這個2019-11-24 16:09
援贈U機墜毀友邦喊損失重大索後勤文件 軍方稱與我無涉2019-11-24 09:59
中共資助台選舉？ 柯文哲：想也知道不會直接撥預算2019-11-24 15:12
澳洲共諜案 國安局籲勿妄加揣測2019-11-24 08:52
共諜是詐騙犯？葉毓蘭批：蔡政府呼應唬爛詐騙犯2019-11-24 08:41
影／台灣基進批柯歧視女性 陳佩琪：大事小事是我做主2019-11-23 21:28
共諜疑雲 吳怡農：中國間諜組織每天都在台進行中2019-11-24 10:20
【即時短評】銀彈核彈俱下 「詐彈」會炸傷誰？2019-11-24 00:15
蔡英文台中造勢爆場 「去年1124就是中國想看到的結果」2019-11-24 17:32
陳菊南下 稱韓國瑜這件事情讓她驚訝2019-11-24 12:28
蔡總統加碼育兒津貼 教團：「不是撒錢就可當總統」2019-11-24 01:45
共諜變詐欺犯 韓國瑜：我被抹黑之後又被抹紅2019-11-24 08:43
【重磅快評】相信王立強是共諜 不如相信女博士的愛情2019-11-24 19:34
韓國瑜酸東山鴨頭從山東來 蔡英文：不經查證道聽途說2019-11-24 10:32
2020大選挺誰？ 郭台銘：共諜案後更要慎重考慮2019-11-24 11:31
我援贈巴國軍機墜毀 國防部：將協助後勤支援2019-11-24 11:31
黨慶前夕 吳敦義剖心裡話：對黨的擔憂深刻！2019-11-23 23:21
中科院專刊披露30鏈砲塔研發歷程 構改後可部署艦艇2019-11-24 12:19
扁不分區如被剔除 陳昭姿：將抗議並視為蔡總統不同意2019-11-23 23:46
與人民脫節 柯文哲：民進黨沒遊覽車便當還有號召力嗎？2019-11-24 16:58
「共諜」王立強是詐騙犯？ 他否認自己有犯罪紀錄2019-11-24 19:06
共諜疑雲 上海公安局：王立強無業 涉詐案在逃2019-11-24 01:10
韓國瑜蔡英文晚間水上鄉近距離造勢尬場 警方嚴陣以待2019-11-24 10:32
余湘踩點郭台銘發跡廟 親民黨將提內閣名單2019-11-24 14:23
軍購負擔沉重 新戰車採購經費台美攻防中2019-11-24 13:32
「大撒幣」是執政心虛？ 蔡英文：心虛的絕對不會是我2019-11-24 10:46
蔡英文喊0到6歲國家養 柯文哲：錢不會從天上掉下來2019-11-24 15:39
新聞眼／銀彈、核彈夾擊 韓拚轉守為攻2019-11-24 00:53
留言