影／韓國瑜:爸爸要我投給周錫瑋父親 我偏要投方素敏

2019-11-24 21:06 攝影中心 記者 攝影中心 記者 黃仲裕 ／即時報導



國民黨總統候選人韓國瑜出席在嘉義縣水上鄉的造勢晚會時表示，民進黨已經失去了理想，二、三十年前，自己的第一票投給民進黨，父親要求他一定要投給周錫瑋父親周書府，他堅持投給林義雄妻子方素敏，因為他覺得林家非常偉大，為台灣民主政治打拼，犧牲這麼多。韓國瑜父親疑惑的說「你是不是腦袋壞了?」