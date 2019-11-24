【重磅快評】相信王立強是共諜 不如相信女博士的愛情

2019-11-24 19:34 聯合報 主筆室



「中共間諜王立強向澳洲投誠，供出操縱台灣大選」的消息，立刻在國內引發關注。綠營頓時又如「撿到槍」一般興奮，有高層幹部表示，相關傳言如今總算有了證據，一旦政府透過情報交換，向澳方取得相關事證，必可揪出台灣內部許多被中方收買的叛徒。

然而王立強自稱從事過的間諜行為，全是網上可查的公開資訊。古今中外，單線聯繫是情報戰通則，嚴禁橫向探問，一旦失事也能將損害降到最小。依據王立強的年紀，充其量是組織中的小螺絲釘，卻從綁架銅鑼灣書店老闆到匯鉅款幫韓國瑜選舉，重大任務無役不與。中共情報體系倘若水準至此，各國大可以放一萬兩千個心，再也不必擔心「中國威脅論」。

另外，如果王立強真是深具價值的情報員，澳洲政府必然立刻隔離保護，絕對不會曝光，會讓他出來拋頭露面，大談「戰績」？這明顯是澳方不信其說法，他申請政治庇護不順，只好對外放話來自抬身價，製造輿論話題後，就算不能成功翻案，至少可大幅延後停留時間。

如此三流間諜故事，為何還能引發許多人深信不疑？關鍵正是綠營長期強調共諜對台威脅，如今「總算有了證據」，自然如獲至寶。至於是否破綻百出，一點都不重要，重點是自己的信仰有了寄託。

這不能不讓人想到，喧騰一時的「竹科女博士」事件：身為高科技業工程師的女主角，結識自稱美國中央情報局長的網友，從此墜入愛河，堅信匯出鉅款之後，對方就會來台迎娶。外界勸阻有之，嘲諷有之，女博士仍不改其志，繼續宣稱「局長」不斷告訴自己，各項中情局活動的秘辛。

寂寞芳心女博士需要的不是真相，而是滿足自己期待的想像。相信王立強「間諜故事」的人，道理基本並無二致。