民進黨團明提反滲透法修法 預計29日逕付二讀

2019-11-24 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



立法院民進黨團預計明上午十點舉行記者會，提出「反滲透法」草案，民進黨團書記長李俊俋表示，黨團佈局很久，該案將不採「登記制」，主要聚焦在行為規範，而非針對特定對象，而周四也將按計劃舉行「中共代理人」修法公聽會。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團將於25日正式提出反滲透法草案，全部條文11條，並規定法案公布後實施，補足國安五法條文不足之處。李俊俋表示，將於明日上午十點舉行記者會，其草案內容將不採登記制，而是針對行為禁止的部分，明訂什麼樣的事情不可以做，其中也涉及刑事的部分，若被調查出有相關行為，經檢方調查，可做出起訴。

據了解，針對中共代理人修法，光是立法院內政委員會就有8個版本之多，而民進黨團內部也難以達成共識，包括部分委員支持資訊透明，代理人僅止於登記，另外也有部分委員認為，除了登記之外，還要進一步查禁。如今將推出反滲透法修法，李俊俋表示，已不採登記制，強調是針對行為，而不針對對象。

他指出，黨團在這個部分佈局佈很久，先前一直害怕包括「新式戰機採購特別預算案」等無法順利通過，現在完成三讀，黨團才開始動作，準備推出反滲透法。不過周四仍將按照程序舉行中共代理人修法公聽會，聽取學者專家的意見。

柯建銘表示，民進黨團預計25日召開記者會說明，28日舉辦公聽會，29日立法院會中提出逕付二讀。