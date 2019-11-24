黨團推反滲透法 民進黨中央：盼其他政黨給予支持

2019-11-24 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 為因應2020選舉，民進黨日前提案希望在12月18日提前停會，外界關心的中共代理人相關法案及礦業法幾乎確定來不及處理，也引發許多質疑。不過民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天突然拋出民進黨團決定提出「反滲透法」草案，預計明天舉行記者會說明，隨後本周四舉辦公聽會，且本周五立法院會中提出逕付二讀。

對此民進黨發言人李晏榕表示，「反滲透法」草案是黨團經過多方考量與多次的討論而得出的草案，黨中央支持黨團提出草案，也希望其他政黨能夠給予支持。

不過根據議事程序，草案若本周五逕付二讀，還得經歷一個月協商冷凍期，再加上總預算尚未通過，民進黨內對於「反滲透法」是否能趕在停會前通過並不樂觀；也有黨內人士認為，若民進黨團決定不提前停會，或許有可能。

據了解，黨內部分立委日前就對於本會期不處理「中共代理人」及礦業法相當不滿，立委王定宇甚至為此於17日退出民進黨團與行政院的溝通群組，當下黨內其他立委相當錯愕，紛紛呼籲將王定宇找回來。

據了解，17日王定宇不只對不修「中共代理人」法案有意見，也要求黨團對礦業法延宕提出說法，隨後行政院副秘書長何佩珊在群組中解釋礦業法無法修過的原因，並期盼大家不要在選舉前「加開戰場」，不過此說法引來立委林淑芬不滿，場面一片尷尬。