最大咖不滅，國怎安？ 游梓翔爆台灣最大統派是這個

2019-11-24 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



「中華民國憲法才是最大統派與國安威脅。」世新大學副校長游梓翔表示，與其一直扯「統派」、扯「國安」，其實都是小咖，台灣最大的「統派」和「國安威脅」近在眼前，就是「中華民國憲法」，不滅了這個最大咖，國怎麼能安？

游梓翔今天在臉書說，大陸想和台灣統一，所以打擊台獨並推出31條、26條爭取台灣民心，但在綠營眼裡，只要目的是為統一，都是「國安威脅」。台灣也有人認為，透過交流創造統一條件，是符合中華民國憲法，且對台灣更好的選擇。但綠營認為這些人都是「統派」。於是卓榮泰公開貼文說國民黨的不分區是「國安威脅」，至於民進黨名單中滿滿的獨派，在卓的眼裡則一點「國安威脅」也沒有。

游梓翔表示，「國安」太好用，連自稱「共諜」卻可能是詐欺犯的人都懂。丟個劇情，台灣「府方」馬上配合演出，來個「高度重視」、「已有掌握」。但連合法房產買賣都往死裡打的民進黨，真掌握證據韓國瑜收了「共諜」九千萬，他還能活到現在？

游梓翔指出，既然「統一」是一切「國安威脅」的來源，何不直接將「統一」的罪魁禍首，台灣最大的「統派」與「國安威脅」—「中華民國憲法」和「憲法增修條文」給滅了？這兩樣東西才是「統派」的靠山，才是大陸認為兩岸應該回到「九二共識」的根本理由，不是嗎？