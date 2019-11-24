洪宗熠競總今天成立 蔡英文林佳龍余天都到場站台

2019-11-24 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



民進黨彰化第三選區立委參選人洪宗熠競選總部今天成立，蔡英文總統特地出席為他站台，立委余天也來演唱熱場，今天民進黨大幅動員，把活動現場二林文化教育園區擠得水洩不通，洪宗熠和蔡英文都分別授旗給後援會會長，蔡英文並表示洪宗熠這一席非常重要，希望支持者一定要出來投票，讓國會可以過半。

今天洪宗熠的競選總部成立，在二林文化教育園區與半授旗大會，除了彰化地三選區民進黨支持者大幅動員到場之外，小英之友會也有大批支持者到場參與，交通部部長林佳龍和立委余天也都到場支持，林佳龍表示洪宗熠這一選區很重要，如果洪宗熠能夠順利連任，國會立委就有可能過半。余天則是獻聲演唱，現場熱鬧滾滾猶如演唱會。

蔡英文到場時，主持人提醒支持者用擊掌取代握手，因為蔡英文最近跑場太多，握手握到手受傷。蔡英文約在下午一點左右抵達現場，先授旗給小英之友會會長和代表，並為洪宗熠掛上彩帶。蔡英文致詞時表示，洪宗熠是很優秀的人才，問政認真且做人誠懇，連續幾年在國會評等名列前茅，在洪宗熠爭取之下，十個鄉鎮中有七個即將興建長照大樓，也努力推動中科環評，要廠商進駐好增加在地工作中科環評通過後，預計有600億廠商投資金與25000個就業機會，年輕人就能返鄉工作。。

蔡英文也不忘為自己拉票，她表示未來將會繼續推動綠能，支持彰化離岸風力發電，尤其彰化離岸風電要投資一兆，將使彰化充滿競爭力，希望支持者在給她四年，把離岸風電全都做起來。未來也將規劃農民退休金，讓農民不必擔心退休之後的生活，可以安心養老。