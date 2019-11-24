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王立強自稱影響台灣選舉 洪秀柱：不要自己嚇自己

2019-11-24 14:48聯合報 記者黃宣翰／即時報導

自稱的「共諜」王立強，在澳洲接受外媒訪問宣稱曾介入台灣選舉，國民黨台南市第六選立委參選人洪秀柱，今天下午在仁德區針對此事提出質疑說，「從現實面和經驗面來看，一個年僅26歲年輕人，有可能承接如此重大的國安及情報工作嗎？我覺得很不可思議。」

洪秀柱今天下午1點多到仁德路一家餐廳，參加選民歸寧喜宴，祝福新人新婚誌喜，永浴愛河。洪秀柱在婚宴前接受媒體訪問時說，她讚成並支持民進黨立委所提請來國際組織，將此事調查清查，她也呼籲選民和支持者，不要自己嚇自己，也希望不要有人假借引用外介入，造謠生事造成社會恐慌，以達成自己的選舉籌碼。

自稱的「共諜」王立強，在澳洲接受外媒訪問宣稱曾介入台灣選舉，引起台灣政壇熱烈討論。中國大陸公安部微信號指稱王信強是外逃詐騙犯案，大陸裁判文書官網可尋獲澤縣人民法院對王立強案的判決書，內容指稱，王立強1993年4月18日出生於福建省，居住在光澤縣，有大學學歷，2016年3月4日因涉犯詐騙罪嫌遭刑事拘留，3月10日具保候審。

國安局則對外說明，國安局在這次選舉前，已統合協調各情治單位，組成專案小組，長期針對境外勢力介選及國內賄選、賭盤、爭議訊息、不法資金等違法情事，持續掌握。

針對「共諜」王立強案，國民黨台南市第六選立委參選人洪秀柱，今天針對此事提出質疑。...
針對「共諜」王立強案，國民黨台南市第六選立委參選人洪秀柱，今天針對此事提出質疑。記者黃宣翰／攝影
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共諜2020選舉

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