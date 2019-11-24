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「人民會檢驗」 林俊憲：韓國瑜不必老擔心有人爆料

2019-11-24 13:22聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

韓國瑜在房產案之後又陷入中共資助的爭議中，立委林俊憲今天表示，不管韓國瑜是否有受到中共資助，台灣的選舉被外力介入是事實，而韓國瑜始終不敢批評中共，還有過去進入中聯辦坐三分板凳的行為，在總統選舉的過程中一定會受到人民檢驗的。

在澳洲投誠，自稱在香港、台灣擔任中共間諜的王立強爆料，韓國瑜接受中共資助八千萬元選舉，但是中共卻指王立強根本就是被判刑在案的詐騙犯。

之前爆料韓國瑜房產問題的林俊憲今天表示，海外新聞的真實性還需要查證，但是台灣被外力介入選舉是事實，而且是經過國際認證的事實。

同時台灣被中共滲透也是事實，過去破獲太多的間諜案，像是鎮小江事件、連軍方的高層都牽涉在其中，所以民眾有共識，希望能夠防堵漏洞，不僅國會要立法，政府更要嚴正的重視，而在選舉當中跟中共走得太近的政黨或者是候選人一定會被民眾質疑。

像是韓國瑜進中聯辦坐三分板凳，國民黨不敢批評中共的所作所為，包括在香港侵害人權的事，人民都看在眼裡，國家安全是大家的不分黨派，大家都希望很快的能夠建立全民的危機意識，有些民眾甚至跑在國民黨的前面，還有些國民黨裡面頭腦清醒的，也開始批判共產黨，國家的安全確實有漏洞。

至於韓國瑜老是在擔心會有人爆韓的料，從之前的賭博、玩女人到吸毒等，「我們沒想到的，韓國瑜都想到了」，他奉勸韓國瑜不必擔心，民主時代不會有人動用國家機器，像是韓國瑜房產的問題Google上就可以查得到，監察院的公報也有，只有韓國瑜的心裡沒有。

韓國瑜老是在說有人會爆料，就好像是在黑夜裡面吹口哨給自己壯膽一樣，是沒有用的，一定會受到人民的檢驗。

他表示，中共資助8000萬的真實性仍然有待查證，但是民眾的印象裡面，韓國瑜跟中共走的近，從來不敢批判中共，這是民眾憤怒的原因。

屏東縣長潘孟安今天為立委林俊憲站台助選。記者修瑞瑩/攝影
屏東縣長潘孟安今天為立委林俊憲站台助選。記者修瑞瑩/攝影
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總統府秘書長陳菊今天為立委林俊憲站台助選。記者修瑞瑩/攝影
總統府秘書長陳菊今天為立委林俊憲站台助選。記者修瑞瑩/攝影
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2020選舉韓國瑜國民黨林俊憲共產黨

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