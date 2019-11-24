吳敦義遭北京綁架？ 卓榮泰：藍喪失席次才有警惕心

2019-11-24 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



國民黨不分區名單引發討論，甚至有名嘴在政論節目爆料指國民黨主席吳敦義遭北京綁架，民進黨主席卓榮泰今表示，綁架不綁架，沒有人知道。

卓榮泰表示，身為黨的負責人，最主要是對自己、社會、國家無私，如果這樣佈局是為了選後主席的輔選、選舉，人民會看得出來，國民黨不分區這樣安排已經傷害到人民信心，應該要有具體作為並即時阻止，但他看很難。