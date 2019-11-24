對準2024總統 游淑慧：郭台銘併購民眾黨、創投親民黨

2019-11-24 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



2020大選，鴻海創辦人郭台銘在台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨不分區立委名單安插幕僚高虹安，同時也和親民黨主席宋楚瑜合作，讓自家人馬永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜列親民黨不分區，引起外界分析是分散投資；對此，國民黨北市議員游淑慧今則分析郭台銘其實是透過「併購」、「創投」提前預訂兩張2024年的總統大選門票，是最成功的企業家。

游淑慧指出，當大家還熱情地討論著2020的總統大選時，精打細算的郭台銘其實已經早早預定好了兩張2024年總統大選門票；郭家軍分進民眾黨、親民黨不分區安全名單內，外界多以郭董分散投資來看待，殊不知一個成功的企業界可能看到比我們更遠！

游淑慧表示，如同鴻海在2016年4月成功併購日本先進面板大廠夏普案例，其實郭董5年前即開始布局；民眾黨與親民黨在明年政黨票若皆能超過5%，兩政黨等同都取得下一次2024年總統大選的政黨推薦人選門票，其中親民黨這張，郭董應有絕對的掌控，「自用送禮兩相宜」。

游分析，屆時，如果柯文哲要選總統，勢必就要再次和郭董談判妥協，而可能的三種方式都對郭董有利，包含郭柯配，白橘共推；郭柯爭，白橘各推；又或者柯文哲釋出條件，以交換親民黨（實為郭黨意志）的支持。

游說，可惜了親民黨，先被柯文哲掏空基層，黃珊珊、林國成皆帶槍投靠；現在可能又將被郭董併購上市；這一次總統大選，應當真是宋楚瑜的終局之戰了！難怪有人評論「你以爲你投的親民黨，原來是親銘黨；你以為你投的是民眾黨，原來也是銘眾黨。」