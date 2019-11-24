拉抬敖博勝人氣 柯文哲陪拜票1.5小時：這市場很大

2019-11-24 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



台北市長、民眾黨黨主席柯文哲與夫人陳佩琪上午8點現身高雄小港區最大的二苓市場，陪同第8選區參選人敖博勝拜票，有攤販期許他「提名一個不會落跑的市長」，媒體問柯看法，柯笑回「什麼落跑，我就不會落跑...唉，再說了、再說了！」

柯文哲先與敖博勝到一旁的中天寶殿上香，但現場未見熱情柯粉，柯上完香還有餘裕坐下來與廟方主委談天約5分鐘。因行程安排聯訪時間在下午，有媒體問他總統大選相關議題，柯指指手腕（指時間）說「我跟你講喔，獨家新聞不能講，我們每天有統一餵食鯊魚的時間」。

市場內人潮洶湧，許多民眾和攤販見到柯文哲都驚喜大叫，紛紛上前打招呼、與柯市長握手，難得到高雄來的陳佩琪也魅力無法擋，吸引不少熟女主要要求合影，眾人在市場拜票長達1個半小時，柯說二苓市場很大，之前沒到過這麼大市場掃街。

陳佩琪一身清爽米色套裝及輕便包鞋，全程笑吟吟跟在柯文哲身邊，柯說「陳佩琪來是物以稀為貴」，陳珮琪笑著表示，她假日都要上班，剛好下個月要打流感，有一個空檔，她又因為採買常去夜市和市場，「可能氣場合吧，對市場比較熟悉，這次就是陪市長出來吃東西，也可以幫忙市長打點衣服什麼的」。

中途一行人停下來吃土魠魚羹，重養生的陳佩琪要求和市長合吃一碗就好，柯文哲則低頭兩三口就吃完。陳佩琪說「他很好養，不會說什麼好吃不好吃，就把我煮的所有東西都吃光」，但隨後又忍不住「衛教」起來，「太熱食物不要馬上吞下口，台灣食道癌愈來愈多就是這樣，還是要細嚼慢嚥比較健康」。

柯文哲最後在一家豆花店停下來吃豆花，並對「市場管理」發表看法說，市場第一個條件是乾淨，他去台北南門市場檢查，就要求地面不能濕的，要先乾才會淨，做到這麼好年輕人就會去逛。

柯文哲也說，台北在市場改建、管理上花很多錢，還花6千萬元請顧問公司來輔導。「如果只有30秒要看一個機關管理好不好，要看廁所；如果只有30分鐘要看一個城市水準，就要看市場」；媒體問他高雄市場水準呢？柯笑而不答，陳佩琪則說「我們很少來這邊啦」。

柯文哲說，台北花很大力氣在做傳統市場改建，不過這是很花腦筋的事，媒體問他，會不會給高雄什麼建議？柯說沒有什麼建議，「市場改建是所有工程中最煩的事，因為攤販太多，像環南市場有1300多攤，跟攤販溝通會發瘋，需要耐心、耐心」。