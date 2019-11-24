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靠抽菸賺長照財源？行政院反擊韓辦惡意扭曲政府原意

2019-11-24 11:00聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜陣營今批評，蔡政府的長照基金8成以上得靠國人繼續大量抽菸買菸，傷害身體引發癌症後，再開始使用自己貢獻許多的長照基金，這是不道德作法。行政院則反擊表示，非常遺憾韓辦竟以「靠人民大量抽菸買菸引發癌症」來籌措財源的說法扭曲事實，呼籲該辦公室勿因政府推動長照有成且多獲好評，而惡意扭曲政府原意。

韓國瑜國政顧問團質疑政府長照基金財源不穩定，醫療長照小組召集人王明鉅說，按照衛福部的估計，長照基金因老年人口與需求大增，將在2027年入不敷出，破產時間可能提早，就是因為長照基金的財源不穩定，8成以上得靠國人繼續大量抽菸買菸，然後傷害身體引發癌症中風心臟病而倒下去，再開始使用自己貢獻許多的長照基金，這種與衛福部施政目標是完全相反的不道德作法。

發言人黃曼昕也質疑，蔡總統先前不接受辯論，現在一直跟著國民黨總統參選人韓國瑜提出民眾在乎的政策，包含長照、育兒政策等等，但偏偏規劃不周延，仗著執政掌握豐厚資源，不斷用加碼津貼和補助這種選舉語言來欺騙民眾。

行政院發言人Kolas Yotaka受訪時表示，目前並無經費不足的問題，未來4年也無需擔憂。非常遺憾韓辦竟以「靠人民大量抽菸買菸引發癌症」來籌措財源的說法扭曲事實，呼籲該辦公室在愈逼近選舉日時愈應冷靜，勿因政府推動長照有成且多獲好評，而惡意扭曲政府原意，甚至企圖擾亂人民視聽。

Kolas說，政府推長照，無關藍綠，且包含育兒等各項升級版政策，皆為評估多時，經過縝密、嚴謹的財政評估，並嚴守財政紀律，絕非無法落實的虛幻口號。

行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
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長照韓國瑜癌症

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