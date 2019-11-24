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反送中影響 香港區議會選舉投票率大幅提高

網上一再傳選務恐造假爭議 中選會兩周內三度懲清

2019-11-24 09:26聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

中選會今早發出新聞稿澄清網傳選務人員被民進黨派人混入，進行做票，是不實訊息。中選會也特別強調，捏造、轉傳及散布不實訊息有意藉此影響選舉結果者，除涉及侮辱公署或加重誹謗等罪外，還可能違反總統選罷法第90條、公職選罷法第104條規定，最重可處五年有期徒刑。

這是過去兩周內中選會第三度針對網路上對選務的質疑發出澄清新聞稿。

中選會表示，網傳「有8000名民進黨指派的選務人員混入，要做票太容易了，例如負責唱票人員，只要拇指套上暗印，對方有效票可立刻變成廢票，又於結束運送過程中，他們可在車上即刻掉包，且中選會可無限制印好備妥民進黨候選人的有效票來掉包」等等不實訊息，在臉書及Line等社群媒體間散布。中選會予以嚴正駁斥，是有人在捏造及刻意散布不實訊息，請民眾勿予聽信而以訛傳訛。

中選會指出，投開票所工作人員依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，對外公開招募部分，也是依時程公開辦理，監察員依法也是由各政黨或各組候選人依法推派產生，即監察員可由國民黨、民進黨、親民黨等依法推派。

投票、開票時，每個投票所都有前述所指政黨推派監察員在場監票外，開票時民眾也還可進行攝錄影，整個過程辦理公開透明。開票完畢後即宣布各該投票所開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中央選情中心計票系統，整個過程相當嚴謹，網傳諸項不實指摘既悖離事實基礎，也顯然意圖影響選務辦理之公正性，甚至意圖影響明年1月選舉結果，必須嚴正駁斥並移送法辦。

中選會表示，此類不實訊息之捏造及散布，已有事證，除會函送刑事警察局查緝假訊息專案小組、調查局假訊息防制中心依法處理外，也一再呼籲民眾遇有此類不實訊息時，切勿予以聽信及轉傳，更不可任意捏造或轉傳來散布此類不實訊息，否則除造成社會秩序之恐慌不安外，也已經構成侮辱公署罪或加重誹謗罪等罪責，輕則依社會秩序維護法規定處以罰鍰，重則觸犯刑事法律而須負起刑事責任。

中選會再度澄清網路上對選務造假的質疑，並強調，捏造、轉傳及散布不實訊息有意藉此影...
中選會再度澄清網路上對選務造假的質疑，並強調，捏造、轉傳及散布不實訊息有意藉此影響選舉結果者，除涉及侮辱公署或加重誹謗等罪外，還可能違反總統選罷法、公職選罷法，最重可處五年有期徒刑。圖片／中選會提供
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中選會民進黨投票

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