影／台灣基進批柯歧視女性 陳佩琪：大事小事是我做主

2019-11-23 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



台灣民眾黨主席柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市，為黨籍立委參選人莊貽量掃街助選。台灣基進不分區立委參選人吳欣岱等人在對街叫罵抗議，批柯滿嘴歧視女性、主權立場搖擺親中。柯文哲與妻子陳佩琪大啖蚵仔煎，陳跳出來強勢回應：「不會啊，在家裡大事、小事都是我做主！」

瑞豐夜市人潮洶湧，台灣民眾黨與台灣基進的支持者各拒一方，警方嚴陣以待，強立將雙方隔開。台灣基進隔街向柯文哲一行人行經處叫罵，柯P、陳佩琪和候選人則走進攤位坐下，享用小籠包和蚵仔煎。胃口極好的柯P把一盤蚵仔煎掃光光。

台灣基進不分區立委參選人吳欣岱也是外科醫師，她表示，柯文哲常常滿嘴都是歧視女性，還有今天中國的叛逃間諜王立強對媒體披露，台灣許多政客每年收受200萬至500萬人民幣，協助間諜活動與滲透。她質疑在主權立場上搖擺、每每幫中國擦脂抹粉的柯文哲，有沒有可能就是其中一個？根據中國間諜王立強的自白，包括台北101大樓裡的XX酒樓，都有中國做選舉操作的工作站，這些中國滲透，柯文哲打算如何處理？