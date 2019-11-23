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影／台灣基進批柯歧視女性 陳佩琪：大事小事是我做主

2019-11-23 21:28聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

台灣民眾黨主席柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市，為黨籍立委參選人莊貽量掃街助選。台灣基進不分區立委參選人吳欣岱等人在對街叫罵抗議，批柯滿嘴歧視女性、主權立場搖擺親中。柯文哲與妻子陳佩琪大啖蚵仔煎，陳跳出來強勢回應：「不會啊，在家裡大事、小事都是我做主！」

瑞豐夜市人潮洶湧，台灣民眾黨與台灣基進的支持者各拒一方，警方嚴陣以待，強立將雙方隔開。台灣基進隔街向柯文哲一行人行經處叫罵，柯P、陳佩琪和候選人則走進攤位坐下，享用小籠包和蚵仔煎。胃口極好的柯P把一盤蚵仔煎掃光光。

台灣基進不分區立委參選人吳欣岱也是外科醫師，她表示，柯文哲常常滿嘴都是歧視女性，還有今天中國的叛逃間諜王立強對媒體披露，台灣許多政客每年收受200萬至500萬人民幣，協助間諜活動與滲透。她質疑在主權立場上搖擺、每每幫中國擦脂抹粉的柯文哲，有沒有可能就是其中一個？根據中國間諜王立強的自白，包括台北101大樓裡的XX酒樓，都有中國做選舉操作的工作站，這些中國滲透，柯文哲打算如何處理？

媒體問柯P對台灣基進的行為是否有「被蹭」的感覺？柯文哲笑而不答。陳佩琪則是跳出來回答，指柯講話有時不那麼精準，發言有時是脫口而出、比較俏皮話，「在我們家裡的話，應該不管大事小事，都是我在做主！」柯文哲也附和，「都是她」。

柯粉媽咪要合影、小朋友卻大哭，「阿伯」柯文哲也無奈。記者徐如宜／攝影
柯粉媽咪要合影、小朋友卻大哭，「阿伯」柯文哲也無奈。記者徐如宜／攝影
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台灣基進不分區立委參選人吳欣岱（前中）等人在瑞豐夜市對街叫罵抗議，批柯滿嘴歧視女...
台灣基進不分區立委參選人吳欣岱（前中）等人在瑞豐夜市對街叫罵抗議，批柯滿嘴歧視女性、主權立場搖擺親中。記者徐如宜／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲和妻子陳佩琪，到瑞豐夜市陪黨籍立委參選人掃街拜票。記者徐如宜...
台灣民眾黨主席柯文哲和妻子陳佩琪，到瑞豐夜市陪黨籍立委參選人掃街拜票。記者徐如宜／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲（右）到瑞豐夜市陪黨籍立委參選人掃街拜票，受到群眾熱情回應。...
台灣民眾黨主席柯文哲（右）到瑞豐夜市陪黨籍立委參選人掃街拜票，受到群眾熱情回應。記者徐如宜／攝影
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愛吃蚵仔煎的柯文哲（左二）把一盤蚵仔煎吃光光。記者徐如宜／攝影
愛吃蚵仔煎的柯文哲（左二）把一盤蚵仔煎吃光光。記者徐如宜／攝影
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柯文哲台灣基進台灣民眾黨陳佩琪

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