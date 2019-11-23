蔡團隊前幾年行政經驗不足 游錫堃：已經不一樣

2019-11-23 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市第十選區（土城、三峽）立委吳琪銘今晚辦三峽競選總部成立音樂會，請到交通部長林佳龍、退輔會副主委李文忠、行政院前院長游錫堃站台助講。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

新北市第十選區（土城、三峽）立委吳琪銘今晚辦三峽競選總部成立音樂會，請到交通部長林佳龍、退輔會副主委李文忠、行政院前院長游錫堃站台助講。游錫堃呼籲，蔡英文團隊前幾年行政經驗不足，但最近來這個團隊已經不一樣慢慢好起來，未來四年再交給小英，國家政策建設可以延續。

游錫堃表示，內政確實要檢討，但這個檢討是改革的反對聲，改革這是蔡英文競選時就講的政策，包括一例一休等。他還指出，小英團隊前幾年行政經驗不足，好好的事被大家覺得不足，最近來這個團隊已經不一樣慢慢好起來，未來四年再交給小英，國家政策建設可以延續。

林佳龍表示，大家最關心交通，三鶯線延長到八德的可行性研究報告書11月13日獲行政院核定，是因為蔡總統推動前瞻軌道計畫，加上「最大的功勞、最大的推動者是立委吳琪銘」，「沒有他的推動要爭取這預算是不簡單」，他也特別提到蔡政府第二屆將推動「0-6歲國家幫你一起養」。

李文忠致詞表示，選舉很簡單，做事很難，高雄市長韓國瑜上任2個月就要選總統，睡到下午才上班，「這樣人選什麼總統？」；捷運三鶯線、台65線等交通建設正如火如荼推動中，呼籲大家票投民進黨優秀人選。