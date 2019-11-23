賴清德勸退 陳志成展大氣度到蔡適應總部成立大會力挺
民進黨創黨黨員、前議員原本要代表台灣維新黨參選基隆立委，但昨天登記前一刻聲明退選，主因是民進黨副總統參選人賴清德溫情勸說。今天蔡適應總部成立大會，總統蔡英文也到場，陳志成展現大氣度，現身會場，一起和黨籍議員高喊「蔡英文凍蒜、蔡英文凍蒜」，以行動力挺蔡適應。
曾擔任6屆的資深前議員陳志成，獲台灣維新黨提名參選基隆立委，外界憂心民進黨分裂，但最後陳志成沒有登記，陳志成說，去年市議員選舉時，他已遭遇從政以來前所未遇的不公，這次立委選舉他雖已明確表達參選意願，但民進黨卻未辦初選，改直接徵召，在在讓他憂心民進黨已漸失去民主精神與草根性，因此他才考慮另途參選。
陳志成表示，就在賴清德成為民進黨副總統參選人當晚，賴清德與民進黨主席卓榮泰來到他服務處溫情勸說，希望他忍讓、顧全大局，他才毅然同意退選。他最後希望民進黨在基隆有充分的勝選機會。
蔡適應今天成立競選總部，黨籍議員、前議員及各地後援組織等都到場，還有無黨籍議員也有人現身支持，展現大團結氣勢，陳志成站在最前排一起高呼口號，黨內不少人對他親自現身都稱讚他好氣度。
蔡適應說，陳志成是他所敬重的民主前輩，他的決定就如同過去一般，從大局思考，做出對台灣最有利的決定，他表示肯定與感謝。蔡適應表示，目前中國對台灣的打壓到達高峰，抗中保台陣線更要團結不被分化，他會積極邀請陳志成加入競選團隊，在最後的關鍵時刻共同打拚為台灣，讓民進黨贏得勝利。
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