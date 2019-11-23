台南衝立委全上 賴清德：台灣人要團結在「台灣」之下

2019-11-23 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



民進黨副總統參選人賴清德今天馬不停蹄在台南輔選，下午出席蔡英文、林宜瑾新化聯合競選總部成立大會，陪同林宜瑾大進場時，受到群眾熱情歡迎，爭相與他握手、合影與簽名，賴清德在台上致詞時慷慨激昂表示，中國步步進逼，香港情勢越演越烈，台灣人更要全部團結在一起 ，團結在台灣這面旗子之下。

今天包括總統府祕書長陳菊、農委會主委陳吉仲、立委王定宇和郭國文、前副市長顏純左、市議員林志聰、李偉智、林志展、王錦德、劉米山及蔡蘇秋金，新化聯合競總主委王中誠醫師、台南市醫師公會理事長陳相國、教育產業工會侯俊良理事長等都出席，賴清德親授戰旗，喊出台南新時代已經開始，過去5席立委，現在多一席，台南6席全壘打，為民進黨國會過半打下基礎。

賴清德說，在中國步步進逼、處處打壓台灣的時候，香港情勢也演變愈來愈嚴重，過去不論發生什麼事，現在要團結在一起 ，團結在台灣這面旗子之下，像他擔任台南市長時，民進黨團很團結，在取消小型工程款，打擊黑金政治時，都選擇和站在第一線，打拚守護台灣我們的母親。

總統府祕書長陳菊也說，台灣過去不曾陷入如此嚴重的危機，這次選舉大家是要選擇像香港一樣，香港過去是東方明珠，很多人想去香港旅遊，但當香港失去主權，香港不是一個國家，不管中國政府做多少保證，香港50年不變，但現在超過20年香港就變得離離落落；台灣鄉親要選擇這次選舉是要和台灣站在一起，還是要讓台灣陷入危機像香港一樣，如果願意台灣像香港處境一樣就支持國民黨，如果感覺今日台灣要守住顧好，台灣自由民主是幾代人拚來的，就要讓民進黨勝選，展現台灣人的尊嚴