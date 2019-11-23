影／賴清德不提特赦阿扁務實台獨？ 阿扁：問題在蔡總統

2019-11-23 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



前總統 陳水扁今天為台南市立委第四選區一邊一國行動黨參選人林志文站台。記者問先前一直強調是「務實的台獨工作者」、主張特赦阿扁的賴清德參選副總統後迴避相關議題，陳水扁表示，賴清德參選副總統，一切只能聽總統蔡英文的主張。

陳水扁舉民進黨前主席，有望入主立法院的游錫堃，就算主張要推動台美建交，也要總統蔡英文的授權，賴清德既然答應擔任蔡英文的副手，沒有蔡英文的授權，賴清德再怎麼說也都只是空口。

陳水扁指出，2017年賴清德曾經提出答應擔任行政院長的四個條件，其中一個就是要求特赦陳水扁，另一個是他主張台獨，那到立法院答詢時，如何面對立法委員質詢，蔡英文都對賴清德說，你可以一本初衷繼續講你的主張，但也只是只能講一講，要不要真的做，還是要看蔡英文。

陳水扁表示，如果不能支持入聯公投那陳水扁 認為賴清德在怎麼務實台獨也沒有用。

陳水扁說，國民黨民進黨總統參選人，都在抄襲一邊一國的政見。而 民進黨副總統參選人賴清德標榜是務實的台獨工作者，但就像前院長遊錫堃一樣，沒有在英文的允許，都做不到。

陳水扁說，韓國瑜提出的青年學子學貸免利率的政見，其實一邊一國早就提出來了，而民進黨蔡英文政府也跟進一邊一國主張，要把嬰兒津貼提高到5000元，而一邊一國行動黨的主張是提高到10000元，早都列入福利政見。