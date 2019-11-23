影／韓國瑜「假設財政真的困難 軍公教一定會有大愛」

2019-11-23 19:59 攝影中心 記者 攝影中心 記者 黃仲裕 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會時提到，政府失去信用是很可怕，不但信賴保護原則被傷害，也會打擊政府的威信。