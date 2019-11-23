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影／韓國瑜「假設財政真的困難 軍公教一定會有大愛」

2019-11-23 19:59攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會時提到，政府失去信用是很可怕，不但信賴保護原則被傷害，也會打擊政府的威信。

韓國瑜表示，有很多退休人員告訴他，如果政府財政真的困難，真的很多錢發不出去，軍公教一定會有大愛的精神，願意與政府一起咬緊牙根。但他也質疑，風力發電真的需要花到兩兆嗎? 外國人用電一度兩塊多，為什麼台灣人一度卻要五塊? 他也強調，前膽計畫真的需要花到八千八百億嗎?新南向政策沒看到任何結果，這幾年卻花了一千億以上，這就是軍公教人員不服氣的原因，民進黨政府令人無法信任。

國民黨總統參選人韓國瑜（右）出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會，與前...
國民黨總統參選人韓國瑜（右）出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會，與前台中市長胡志強（左）握手致意。記者黃仲裕／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（中）出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會，向支...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會，向支持者拱手致意。記者黃仲裕／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（左）出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會，高舉...
國民黨總統參選人韓國瑜（左）出席台中市黨部韓國瑜總部中部地區軍公教挺韓大會，高舉立委參選人黃馨慧的手要民眾大力相挺。記者黃仲裕／攝影
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韓國瑜軍公教新南向政策

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