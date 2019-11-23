蔡英文提0到6歲國家一起養 傅崐萁：我和韓國瑜先說的

2019-11-23 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／即時報導



總統蔡英文今天到花蓮出席與立委蕭美琴的聯合競選總部成立大會，再拋「0到6歲國家一起養」政見。對此，花蓮立委參選人傅崐萁說，他21日登記時，就提出0到6歲國家養，並列入政見，沒想到隔一天，22日晚上蔡總統就跟進，今天到花蓮再提一次，不管抄襲還是分享，只要對年輕人有幫助，他都樂見，希望政府能從明年度就開始實現。

傅崐萁說，0到6歲國家養這個政見，他先和韓國瑜的副手參選人張善政討論，再和韓國瑜討論，韓認為可行，大約兩個星期前先公布，他21日登記參選立委時，再正式提出細部內容，並納入政見欄中，沒想到隔一天被蔡總統「跟進」。

傅崐萁表示，亞洲四小龍裏台灣新資最低，很多年輕人沒有願景和未來，不敢結婚也不願意生育下一代，這已是國安危機。他和韓國瑜都主張，新生兒出生，不管哪一胎，都補助6萬元，0到2歲只要加36億，每一年6萬元補助，3到4歲目前國家補助3萬，5到6歲目前沒補助，如果0到6歲都納入補助，也不過240億元，加上教育經費，總共0到6歲，一年只要600億，國家一年2兆2000億總預算，只要加2.8%，就能讓0到6歲120萬個孩子得到國家照顧，減輕年輕父母負擔。

「是不是抄襲見仁見智」，傅崐萁說，蔡總統不是說過去4年準備好了嗎？如果準備好了，為什麼沒想到這麼嚴重的國安問題？他說，蔡英文願意跟進，他表示欣慰，良善的政策就要趕快推動，讓年輕人有感，再過一個多月就是新的年度，希望能夠從新的年度開始實施。