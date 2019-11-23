謝龍介：民進黨連坐下來談都不敢 何來護主權

2019-11-23 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／即時報導



選情繃緊，民進黨主權說不鬆口，賴清德今天在台南為三名候選人站台，仍是守護主權、捍衛台灣不離口。國民黨台南市黨部主委謝龍介說，民進黨口口聲聲護主權，但都都斷了7個邦交國，而且連坐下來談不敢，何來護主權，說護主權是在欺騙台灣人民。

謝龍介表示，賴前院長一生主張台獨，並認為這是顧主權最好方式，卻是說一套做一套。目前能顯示台灣主權的就是邦交國多少，但民進黨執政3年來，掉了7個邦交國，難道這就是守護主權？而邦交國一個一個掉，卻不痛不癢，不但沒有人負責，還護主權不離嘴，並怪罪到國民黨，是把台灣人民看得太簡單了。

謝龍介說，邦交國一個一個斷，甚至造成連鎖效應，蔡口說顧主權，勉強擠出中華民國台灣，和她以前只說我國、那個國家不一樣。3年掉了那麼多國家，顯示民進黨國際、兩岸政策錯誤，對崛起的中國只採對抗方式，讓台灣付出很大的經濟代價，並面臨兵戎相見危機。