蔡英文喊育兒津貼延到6歲 吳敦義：變相買票

2019-11-23 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



國民黨主席吳敦義（右3）上午出席國民黨台北市第一選區立委參選人汪志冰（左3）競選總部成立大會。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨深夜在臉書宣布育兒津貼延到6歲，國民黨黨主席吳敦義今天上午受訪表示，該補助就補助，但不應拿公帑補助經濟情況好的人，畢竟政府的錢有限，應該把錢花在真正刀口上，所以對該政策「我不全然反對、也沒有辦法全然贊成」。

總統蔡英文22日深夜宣布新政策，預備在4年之內，讓台灣的育兒津貼從0到4歲，延長到滿6歲才停止補助，未來育兒津貼也從現行的2500元，提升到5000元。

吳敦義上午出席國民黨台北市第一選區立委參選人汪志冰競選總部成立大會，他致詞時提及，自己在來的路上聽說蔡總統宣布新的育兒政策，還有40多天就要投票，「蔡英文現在四處灑錢，等於變相買票。」

吳敦義質疑，蔡政府3年多來沒想到貧苦的人，現在灑錢「已經太晚了」；況且不分貧富，通通給錢，也不公道、不恰當，希望蔡政府多考量，補助真正貧困的人，至於經濟情況好的人，就不應拿公帑補助，要把錢用在刀口上。

他會後受訪表示，育兒政策是好事，過去也有很多好的政策，像自己在擔任行政院長期間，為解決貧窮人家健保卡鎖卡問題，就讓比較有錢、薪水比較高的人多付一點，彌補開卡所需的預算，貧窮的人才能去看病。

但他指出，政府的錢有限，不能現在剩下40幾天就要選舉、要投票了，就開始用變相的買票，不分貧富，通通給錢，這是不公道的，這是不恰當的，希望她（只蔡英文）能好好的再考慮。