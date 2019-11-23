影／阿扁：共產黨中隊橫行台灣 兒子陳致中遭池魚之殃

2019-11-23 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



前總統陳水扁今天到台南市參加第四選區一邊一國行動黨立委參選人林志文競選總部成立活動，受訪時表示，中國共產黨第五中隊已橫行台灣，從博愛特區到各街頭隨處可見五星旗耀武揚威，質疑不見蔡政府有何對策，反而他的兒子陳致中只是為了彰顯台灣的主體性，在玉山頂上展示台灣獨立旗幟拍個照，就被政府處罰。

外傳有共諜自稱對岸正企圖影響台灣選舉，陳水扁表示，第五中隊早已入侵台灣，五星旗四處飄揚還登上玉山，變成這樣令人擔心，台灣一定要獨立，一邊一國參與這次選舉的意義也在這裡，不能有任何差錯。

陳水扁表示，他的兒子陳致中在玉山主峰展示台獨旗幟拍照，結果遭到國家公園管理處的處罰；處罰的理由，扯到了有人曾在玉山頂拿出五星旗、唱中國國歌，因此全面禁止政治性活動。

他說，既然可以有不允許政治活動的規定，那應該可以制定一個法律，全面禁止五星旗在台灣街頭出現；否則街頭四處可見五星旗在耀武揚威，越來越大膽，可說是「侵門踏戶」，連總統府附近的博愛特區都淪陷。

陳水扁問，難道玉山主峰會比博愛特區來得重要嗎？「在我的時代絕對不會允許」。