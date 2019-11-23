被質疑對司法官「思想檢查」促轉會駁斥：一切按規定
促進轉型正義委員會昨日召開「威權統治時期司法體系檔案應用研商會議」，要求調取威權時期司法官黨籍、自傳等資料，引起相關檔案之應用及調閱，是否將對司法官「思想檢查」的疑慮。對此，促轉會今日回應，還原威權統治時期司法體系運作之歷史真相，是研究司法體系被政黨化的開始，並沒有任何「思想檢查」之計畫。
促轉會表示，民國81年司法院及法務部在立法院要求下，就以通令各法官及檢察官退出政黨活動，到了民國101年法官法施行後，聲明退出政黨之法官占法官人數24％，聲明退出政黨之檢察官則占檢察官人數18%。促轉會為了對威權統治時期法官與檢察官參與政黨之情形作整體性之研究，因此向各機關調用相關檔案。
促轉會說明，所有調閱資料均依「促轉條例第14條」所賦予之權限，向各機關調取相關檔案，涉及個人資料之部分檔案，因還原歷史真相之調查，為增進公共利益所必要，依「促轉條例第16條第5項」得合法調用。
促轉會強調，對於此部分歷史真相之還原，僅作體制性、脈絡性之研究，報告不針對任何個人，若需使用，將盡可能去識別化，亦不會有僅憑檔案即將黨籍與個案結果作直接連結之呈現；相關之使用方式也必定合乎個人資料保護法、檔案法等相關規定，期與各機關一同努力還原歷史真相，落實轉型正義。
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