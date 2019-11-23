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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

台中傾聽之旅打經濟牌 韓國瑜：勞工無薪假領六成薪

2019-11-23 17:47聯合報 記者趙容萱／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今天繼續台中傾聽之旅，今天下午為國民黨台中市第7選區國民黨立委參選人莊子富站台時，大打經濟牌。韓國瑜說，莊子富這兩天跟他說「很煩惱台中市大里太平工廠這麼多，現在開始放無薪假」，這怎麼得了？無薪假一放，勞工要怎麼辦？他和莊子富還有副總統參選人張善政討論，要立刻推動放無薪假勞工保證收入60％，為什麼要領六成，因為大家都要過日子。我們一定要推動勞工在無薪假期間領六成薪好不好？台下群眾大聲說「好！」

韓國瑜今天下午首站替莊子富站台，受到民眾熱情歡迎，高呼「總統好！」韓國瑜先和莊子富一同參拜造勢會場旁的新興宮，隨後進場，並上台致詞，與會包括台南市議員謝龍介、立委沈智慧等人。

韓國瑜說，支持者充滿期待，因為民心思變，多久沒到「台灣錢淹腳目」？現在老百姓過得非常辛苦，這次他從屏東一路過來，座談會上人民眼眶是紅的，最辛苦是農漁民、觀光產業，他到阿里山遇到茶農流眼淚請託「韓市長，拜託，把觀光客帶進來」，墾丁年輕人開3家民宿今年都倒了。

韓國瑜說，台灣人這麼認真打拚、勤勞，對人這麼好， 結果變「悶」、變鬱卒，應該換另一個字「爽！」百業興旺、社會和諧、家戶安居樂業。民進黨蔡英文總統說，台灣是四小龍之首，新加坡國民所得一年6萬4千元美金、折合200萬元台幣，香港快5萬美金，折合150萬元台幣，韓國3萬5千美金，台灣呢？才2萬多美金，所以我們不是四小龍老大，這不能繼續騙，我們現在唯一的一條路，就是要衝、要拚。

韓國瑜指出，他若選上總統，莊子富選上立委，他保證明年開始，台灣的下一代從小學一年級開始中英文雙語教育，大學生、碩士生要跟外國學校做交換學生，沒有錢政府會幫你解決，我們要快速國際化，我們絕對不能被關起來，我們唯一有的是人才，如果不去培養下一代，我們老的時候怎麼辦？年輕人如果沒有未來，台灣就不會有未來。人民用選票決定政黨及政治人物。

國民黨總統參選人韓國瑜（前排左二）今天為國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富（前...
國民黨總統參選人韓國瑜（前排左二）今天為國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富（前排中）站台時，提出要推動勞工在無薪假期間領六成薪。 記者趙容萱／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（前排左二）今天為國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富（前...
國民黨總統參選人韓國瑜（前排左二）今天為國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富（前排中）站台時，提出要推動勞工在無薪假期間領六成薪。記者趙容萱／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（前排左二）今天為國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富（前...
國民黨總統參選人韓國瑜（前排左二）今天為國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富（前排中）站台時，提出要推動勞工在無薪假期間領六成薪。 記者趙容萱／攝影
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