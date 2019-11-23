傳陸間諜自稱干預台灣選舉 政院：顯見中國有介選計畫

2019-11-23 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



外媒報導，一名自稱在香港、台灣及澳洲涉及間諜行動的中國叛逃者，提供有關中國政治干預的資料給澳洲，並尋求政治庇護；據稱他以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。行政院發言人Kolas Yotaka今天下午表示，顯見中國對台灣的確有「介選計畫」，而且是現在進行式，呼籲中國政府勿持續妄想介入我國選舉，也提醒台灣人民要提高警覺。

Kolas並指出，依據我國既有的法律，任何候選人收取境外勢力的政治獻金就是違法，呼籲候選人不要以身試法，逕自開門讓境外勢力違法介入我國選舉，摧毀我國民主制度。

Kolas強調，現在的政府，是為守護台灣而存在，國安單位及軍警針對中國企圖干擾台灣選舉及人民視聽的行為已提高警覺，呼籲台灣人民也一起守護台灣珍貴的民主。

紐約時報報導，在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國大陸間諜王力強（Wang "William" Liqiang，譯音）向澳洲投誠，並向澳洲提供大量中國內部情報，揭露中國軍方情報單位如何直接介入台灣選舉和滲透香港民主運動，包括買媒體報導、滲透大學和捐款給特定候選人。

紐約時報報導指出，王力強向澳洲申請政治庇護的說辭中提到，他在2018年台灣九合一選舉，協助捐給韓國瑜陣營280萬美元（人民幣約2000萬元，約新台幣8690萬元）。他寫道：「現在2020年總統大選逼近，中國將投入更多。」

國民黨總統參選人韓國瑜今天在台中接受媒體聯訪時表示，如果他有拿中國共產黨一塊錢參選中華民國總統，「我立刻退出總統大選」。韓質疑，如果中共有介入中華民國總統大選，會是從2019年開始嗎？過去有沒有？如果有，為什麼新北市前市長朱立倫2016年總統大選會慘敗300多萬票？

韓國瑜說，2018年全台灣縣市長選舉，國家安全局局長跟調查局長公開宣稱有境外勢力介入，但到了現在，已經過了一年多仍抓不到人，是他們能力太差？還是心態有問題，故意製造狼來了的假象？現在又冒出共諜案，指稱2018年中國共產黨拿2000萬要給他，那今年總統大選要拿多少？讓大家開始去想韓國瑜是黑道、菜蟲、喝酒、玩女人、炒房地產，現在又拿中共的錢，「這是第二顆核彈，不停的抹黑、抹紅和抹黃」。

韓國瑜表示，2018年他選高雄市長，「不要說2000萬人民幣，我有拿1塊錢立刻辭掉高雄市長」；而今年若他有拿1塊錢參選中華民國總統，「我立刻退出總統大選」。韓國瑜強調，他今天出來參選總統，要對中華民國憲法負責、對中華民國國民負責。

他希望這位爆料的王姓間諜立刻來台灣，直接拿出證據指控，不要躲在澳洲找一家媒體報告完畢再轉傳來台灣，尤其這家媒體在澳洲排名第80名再來台灣放大，目的何在？這樣的做法已經影響到下一任總統和立委大選。