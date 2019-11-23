親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

金馬紅毯／LIVE直播！ 星光大道紅毯男神女神齊聚超吸睛

中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

傳陸間諜自稱干預台灣選舉 政院：顯見中國有介選計畫

2019-11-23 17:24聯合報 記者林河名／台北即時報導

外媒報導，一名自稱在香港、台灣及澳洲涉及間諜行動的中國叛逃者，提供有關中國政治干預的資料給澳洲，並尋求政治庇護；據稱他以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。行政院發言人Kolas Yotaka今天下午表示，顯見中國對台灣的確有「介選計畫」，而且是現在進行式，呼籲中國政府勿持續妄想介入我國選舉，也提醒台灣人民要提高警覺。

Kolas並指出，依據我國既有的法律，任何候選人收取境外勢力的政治獻金就是違法，呼籲候選人不要以身試法，逕自開門讓境外勢力違法介入我國選舉，摧毀我國民主制度。

Kolas強調，現在的政府，是為守護台灣而存在，國安單位及軍警針對中國企圖干擾台灣選舉及人民視聽的行為已提高警覺，呼籲台灣人民也一起守護台灣珍貴的民主。

紐約時報報導，在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國大陸間諜王力強（Wang "William" Liqiang，譯音）向澳洲投誠，並向澳洲提供大量中國內部情報，揭露中國軍方情報單位如何直接介入台灣選舉和滲透香港民主運動，包括買媒體報導、滲透大學和捐款給特定候選人。

紐約時報報導指出，王力強向澳洲申請政治庇護的說辭中提到，他在2018年台灣九合一選舉，協助捐給韓國瑜陣營280萬美元（人民幣約2000萬元，約新台幣8690萬元）。他寫道：「現在2020年總統大選逼近，中國將投入更多。」

國民黨總統參選人韓國瑜今天在台中接受媒體聯訪時表示，如果他有拿中國共產黨一塊錢參選中華民國總統，「我立刻退出總統大選」。韓質疑，如果中共有介入中華民國總統大選，會是從2019年開始嗎？過去有沒有？如果有，為什麼新北市前市長朱立倫2016年總統大選會慘敗300多萬票？

韓國瑜說，2018年全台灣縣市長選舉，國家安全局局長跟調查局長公開宣稱有境外勢力介入，但到了現在，已經過了一年多仍抓不到人，是他們能力太差？還是心態有問題，故意製造狼來了的假象？現在又冒出共諜案，指稱2018年中國共產黨拿2000萬要給他，那今年總統大選要拿多少？讓大家開始去想韓國瑜是黑道、菜蟲、喝酒、玩女人、炒房地產，現在又拿中共的錢，「這是第二顆核彈，不停的抹黑、抹紅和抹黃」。

韓國瑜表示，2018年他選高雄市長，「不要說2000萬人民幣，我有拿1塊錢立刻辭掉高雄市長」；而今年若他有拿1塊錢參選中華民國總統，「我立刻退出總統大選」。韓國瑜強調，他今天出來參選總統，要對中華民國憲法負責、對中華民國國民負責。

他希望這位爆料的王姓間諜立刻來台灣，直接拿出證據指控，不要躲在澳洲找一家媒體報告完畢再轉傳來台灣，尤其這家媒體在澳洲排名第80名再來台灣放大，目的何在？這樣的做法已經影響到下一任總統和立委大選。

韓國瑜呼籲國家安全局及司法單位專案調查，必要時親自去澳洲清查證據，「不要一到選舉，就讓這些抹黑、造謠、中傷，一而再、再而三在台灣上演」。

外媒報導，在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國大陸間諜王力強（Wang
外媒報導，在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國大陸間諜王力強（Wang "William" Liqiang，譯音）向澳洲投誠。圖／取自澳洲世紀報（The Age）網站
分享

九合一選舉韓國瑜共諜

相關新聞

批國民黨不分區 卓榮泰：吳敦義把紅色汽油倒自己頭上

2019-11-23 16:41

吳敦義批年金改革 政府不守信用年改不公不義

2019-11-23 17:29

中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

2019-11-23 16:41

影／郭遇朱侯互動熱絡避開吳 吳敦義證實曾求郭挺韓

2019-11-23 16:13

宜蘭衝選情 蔡英文：國民黨不分區名單代表保守勢力

2019-11-23 17:53

談共諜案 賴清德：中共會用盡一切力量影響台灣選舉

2019-11-23 16:37

蔡拋育兒津貼加碼 政院再端6大規畫：預算增至每年千億

2019-11-23 15:52

共諜稱陸方去年捐款韓國瑜 孫大千：老大哥第二顆核彈

2019-11-23 14:57

盧秀燕高分貝打蔡英文 不認同中華民國只是借殼上市

2019-11-23 13:18

黃昆輝基金會調查：僅2％國人認為政治人物值得信任

2019-11-23 12:55

蔡英文喊育兒津貼加碼 民團憂衝擊托育準公共化政策

2019-11-23 12:52

蔡也提「育兒津貼擴大0到6歲」 韓營諷：拿香跟著拜

2019-11-23 11:34

歡樂無法黨黨歌MV出爐 網友：2019年新一代神曲誕生了

2019-11-23 10:28

高美蘭請辭高市觀光局主秘 控「綠色恐怖」

2019-11-23 00:11

「1450」多到坐不下？ 黃偉哲否認養網軍

2019-11-22 23:51

全台首家清真認證養殖場在林園 陳其邁問「水溫多少」

2019-11-22 19:33

忙選舉立院唱空城 徐永明：改革法案不推 怠忽職守

2019-11-22 19:06

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53

郭冠英稱代表共產黨遭告發 政院：須受司法檢驗

2019-11-22 16:29

謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣：相當有信心

2019-11-22 15:57

影／台灣未來交選民決定 AIT：與新任民選總統共同合作

2019-11-22 15:31

AIT處長：願與台灣人民選出領袖合作

2019-11-22 14:33

觀察站／選前官式回應 慎守美國立場

2019-11-22 14:31

余英時：台灣面對中共威脅 要靠人文修養支撐

2019-11-22 14:26

林濁水：柯文哲罵假台獨還和扁你儂我儂 標準錯亂

2019-11-22 14:15

影／出訪菲律賓 邱毅指作梗 馬英九：回應過了

2019-11-22 14:00

國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

台獨聯盟：柯文哲言論口徑與親中統派一致

2019-11-22 12:34

柯文哲稱台獨是騙子 陳芳明批說風涼話

2019-11-22 12:29

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常

2019-11-22 11:07

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14

挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14

反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36
看更多

熱門文章

林佳龍「大失言」為軌道建設嗆委員 交通學界群起反彈

2019-11-22 22:09

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

韓國瑜：如果我有拿中共一塊錢立刻退出總統大選

2019-11-23 15:18

蔡英文喊0到6歲國家一起養 育兒津貼加碼每月5000元

2019-11-22 23:26

新聞眼 ／韓民調冷，場子熱 大選「沉默變數」？

2019-11-23 00:30

韓、蔡、宋誰有機會登大位？命理師「擲骰子」預測

2019-11-23 11:04

吳郭的「破冰會」 知情者：韓國瑜獲得訊息顯經變造

2019-11-23 14:53

逼宮吳敦義？ 連勝文：都還沒2020就在想，很可笑

2019-11-23 10:32

吳敦義證實：已請郭台銘支持韓國瑜和區域立委

2019-11-23 10:19

怕模糊焦點？盧秀燕快閃韓國瑜 避禿燕同台

2019-11-23 11:50

共諜稱陸方去年捐款韓國瑜 孫大千：老大哥第二顆核彈

2019-11-23 14:57

一出手就是20萬 小黨參選爆炸 到底圖什麼？

2019-11-23 08:00

是否跟韓國瑜同台造勢？侯友宜鬆口了

2019-11-23 13:30

小黨參選爆炸！不分區19政黨、217人完成登記創新高

2019-11-22 20:46

找她當副市長是媽祖託夢？范雲：柯文哲才應該下跪

2019-11-23 11:11

陳定南「貨車女孩」蔡惠玉退選聲明：我以為我做好準備

2019-11-22 20:58

郭台銘證實曾與吳敦義見面 談立委輔選

2019-11-23 00:00

基隆立委選舉4搶1 他對陳志成退選表示肯定與感謝

2019-11-22 18:41

幫藍委壓縮親民黨席次？ 郭台銘：不要讓一黨絕大多數

2019-11-22 22:31

桃園立委選情／藍回穩望5搶6 綠坐4望6

2019-11-23 01:03

【即時短評】小黨擠破頭 反樂了大黨？

2019-11-22 23:01

中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

2019-11-23 16:41

與藍還有聯絡？ 郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

2019-11-22 21:03

蘭嶼人立場：補償金拿歸拿 核廢仍要遷走

2019-11-23 00:22

影／高雄旗山行程柯粉10人不到 柯文哲：太早去了

2019-11-23 12:41

蔡政府擬加碼育兒津貼 幼教總會籲明年實踐

2019-11-23 15:38

批蔡英文鳩佔鵲巢 盧秀燕：有人領總統薪水沒拿過國旗

2019-11-23 10:58

不是菜包、草包 宋楚瑜：我們是「瑜湘肉絲」有肉的

2019-11-22 18:10

不分區惹藍怒 顏清標：看國旗面子再不爽也要投國民黨

2019-11-23 12:30

影／盧秀燕未與韓國瑜同台 首次開砲批不分區名單

2019-11-23 10:40

大陸間諜揭露擾台選舉 蔡英文：每次選舉都有介入影子

2019-11-23 13:14

館長：去年韓國瑜稱我是好人，今年變成蔡英文酬庸我？

2019-11-23 14:52

全台首家清真認證養殖場在林園 陳其邁問「水溫多少」

2019-11-22 19:33

蔡總統回嗆韓國瑜 台灣的未來不是麻將桌上的牌局

2019-11-22 18:45

蔡也提國家一起養 郭台銘：很高興從善如流

2019-11-23 11:55

「1450」多到坐不下？ 黃偉哲否認養網軍

2019-11-22 23:51

影／補償蘭嶼25.5億 蔡英文：轉型正義的開始

2019-11-22 17:52

影／幼時住過台中 韓國瑜酸：說門牌號碼又要說我炒土地

2019-11-22 20:32

二度同框侯友宜 郭台銘鬧喊他：侯叔叔

2019-11-23 13:28

「洪流」突圍！力拚王定宇 要打破南台灣零魔咒

2019-11-23 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top