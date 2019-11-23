中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

2019-11-23 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



總統蔡英文今天對大陸間諜投誠揭露影響台灣選舉時說，每次重要選舉都有中國介入的影子，總統府發表聲明表示，政府部門高度重視本案，國安單位已有所掌握。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

針對國際媒體有關滯澳前中國情報人員相關報導，總統府發表聲明表示，政府部門高度重視本案，國安單位已有所掌握，由國安單位組成的專案小組亦透過相關管道持續深入調查，在查證後若確有相關不法情事，一定依法嚴辦。

總統府指出，中國干涉、介入台灣選舉不是新聞，從去年選舉以來，包括我國政府在內，許多主要國家都對此多所示警，國際媒體亦有陸續揭露，政府國安部門長期以來也都有嚴密掌握、適時因應。

總統府說，至於本案細節部分，還需進一步深入了解查證，由於涉及國際情報合作事務，暫無進一步說明。