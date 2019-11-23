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批國民黨不分區 卓榮泰：吳敦義把紅色汽油倒自己頭上

2019-11-23 16:41聯合報 記者游明煌／即時報導

民進黨主席卓榮泰今天下午到基隆，為立委蔡適應總部成立大會站台時，針對國民黨不分區名單說，吳敦義主席不要怪誰抹紅他，是吳敦義自己把一桶一桶的紅色汽油倒在自己的頭上，沒有人抹紅他，是他們敢大刺刺的公然和中國連成一起。

卓榮泰說，選戰正在加溫，民進黨的政黨支持度超越國民黨，這是基隆鄉親給台灣的助力，但是對也在改變，中國國民黨的體質在改變，公然和中國共產黨合成一體。

卓榮泰表示，今年初中國共產黨總書記習近平發表了一國兩制台灣方案後，國民黨開始說和平協議，3月韓國瑜直接進到中聯辦，「公然的進去，悄悄的講話」。現在呢，在他們的不分區名單中，公然提名吳斯懷，還有放葉毓蘭在裡面。

卓榮泰說，因為中國國民黨知道，台灣的現時的覺醒讓他們知道無法單獨取得勝利，必須連結中國共產黨，所以不要怪誰抹紅他，是吳敦義主席把一桶一桶的紅色汽油倒在自己的頭上，沒有人抹紅他，是你們敢大刺刺的公然和中國連成一起。

卓榮泰表示，香港藝人何韻詩到台灣被灑紅油漆，現在香港音樂家林夕因到台灣參加一個挺香港的活動，3000首歌曲可能被下架，香港的人民被非法的警察用槍直接開槍，香港的校園被警察衝進去，學生被抓，女學生被欺負，這已經不是民主制度的改變，而是香港人生活方式被改變，台灣的民主制度及生活方式不能被改變，台灣民主國家的體制，就是蔡英文政府要維護的民主體制及要保護的。

批國民黨不分區，卓榮泰：吳敦義把紅色汽油倒自己頭上。記者游明煌／攝影
批國民黨不分區，卓榮泰：吳敦義把紅色汽油倒自己頭上。記者游明煌／攝影
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卓榮泰吳敦義2020選舉

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