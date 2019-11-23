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影／郭遇朱侯互動熱絡避開吳 吳敦義證實曾求郭挺韓

2019-11-23 16:13聯合報 記者徐宇威楊凱竣／新北即時報導

藍營間的心結終於要畫下句點了嗎？國民黨總統參選人韓國瑜19日和黨內議員餐敘時透露，黨主席吳敦義和鴻海集團創辦人郭台銘已經私下密會，並且聊到黨主席改選，對此吳敦義23日幫國民黨立委參選人林國春站台造勢時證實，的確和郭台銘見了面，但主要是拜託郭台銘力挺韓國瑜並且幫黨內區域立委站台，但郭台銘當下沒答應也沒回絕，只說了一句「他願意考慮看看」，而事件的另一個主角郭台銘恰巧也被問到同樣的題目，他則選擇低調不回應。

看似藍營各大天王之間的心結逐漸化解，卻又傳出國民黨內浮現逼宮吳敦義的聲音，包括中央委員連勝文、新北市前市長朱立倫、國民黨前主席洪秀柱、副主席郝龍斌和韓國瑜等五路人馬上演大團結「齊心倒吳」，對此，朱立倫受訪時表示，這是標準的見縫插針絕無此事，連勝文則說2021才要選黨主席，現在2020都還沒到就想2021，不是有點好笑嗎？但當吳敦義被問到「逼宮計」時，臉色立刻鐵青的說「我不知道什麼叫做逼宮計」。

而總統蔡英文22日晚在台東舉行造勢晚會時，提出未來4年執政的新政策，針對0到6歲的育兒津貼，原本補助每月2500元，將增加2倍達到5000元，也就是每年補貼達6萬元，鼓勵年輕人結婚生小孩，「國家要跟他們一起養下一代」。對此郭台銘則笑著說蔡總統終於肯從善如流了，新北市長侯友宜則說，雖然這利多能讓年輕人開心，但他也質疑這政策並未精算過，倉促上路恐怕會增加地方財政困難。

鴻海創辦人郭台銘（左）和新北市長侯友宜（右）上午出席立委參選人林國春競選總部成立...
鴻海創辦人郭台銘（左）和新北市長侯友宜（右）上午出席立委參選人林國春競選總部成立，兩人見面握手致意。記者曾吉松／攝影
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郭台銘吳敦義2020選舉韓國瑜

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